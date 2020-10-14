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ملحس رئيسًا للجنة الرياضيين بملف استضافة الرياض 2030

عيّن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف استضافة الرياض 2030 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الفارسة دلما ملحس رئيساً للجنة الرياضيين الاستشارية المنشأة حديثاً، ولاعب المنتخب السعودي العداء عبدالله أبكر نائباً لها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رغبتهم بالاستفادة من الرياضيين أصحاب الخبرة، واصفاً إياهم بالمرتكز المهم في ملف استضافة الرياض 2030؛ لما يملكونه من خبرة وتجربة مهمة في الألعاب الآسيوية.

وتعد دلما أوّل امرأة سعودية تحصل على ميدالية أولمبية في دورة الشباب لعام 2010 التي أقيمت في سنغافورة، وظهرت الفارسة السعودية في حفل إطلاق وتدشين ملف الرياض 2030 كأحد المتحدثين عن التجربة الآسيوية، وعن الإنجاز الذي حققته بمشاركتها الدولية.

وستعمل لجنة الرياضيين جنباً إلى جنب مع لجنة ملف الرياض 2030 لتقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن.

كما تتيح اللجنة للرياضيين المساهمة في تطوير بيئة الرياضة في السعودية بشكلٍ خاص وآسيا بشكلٍ عام.

وتسعى اللجنة لتمثيل الرياضيين والاستماع إليهم وضمان توفير حقوقهم الكاملة، وهذا هو جوهر المنظور الرياضي الذي تقوم عليه خطة الرياض 2030 في ملفها.

من جهتها أعربت دلما عن اعتزازها بقرار تعيينها رئيساً للجنة، مؤكدة أنّ دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 ستكون منصة إلهام للرياضيين والجماهير وستترك أثراً عظيماً في تجربة الألعاب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ملحس رئيسًا للجنة الرياضيين بملف استضافة الرياض 2030
سبق

عيّن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف استضافة الرياض 2030 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الفارسة دلما ملحس رئيساً للجنة الرياضيين الاستشارية المنشأة حديثاً، ولاعب المنتخب السعودي العداء عبدالله أبكر نائباً لها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رغبتهم بالاستفادة من الرياضيين أصحاب الخبرة، واصفاً إياهم بالمرتكز المهم في ملف استضافة الرياض 2030؛ لما يملكونه من خبرة وتجربة مهمة في الألعاب الآسيوية.

وتعد دلما أوّل امرأة سعودية تحصل على ميدالية أولمبية في دورة الشباب لعام 2010 التي أقيمت في سنغافورة، وظهرت الفارسة السعودية في حفل إطلاق وتدشين ملف الرياض 2030 كأحد المتحدثين عن التجربة الآسيوية، وعن الإنجاز الذي حققته بمشاركتها الدولية.

وستعمل لجنة الرياضيين جنباً إلى جنب مع لجنة ملف الرياض 2030 لتقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن.

كما تتيح اللجنة للرياضيين المساهمة في تطوير بيئة الرياضة في السعودية بشكلٍ خاص وآسيا بشكلٍ عام.

وتسعى اللجنة لتمثيل الرياضيين والاستماع إليهم وضمان توفير حقوقهم الكاملة، وهذا هو جوهر المنظور الرياضي الذي تقوم عليه خطة الرياض 2030 في ملفها.

من جهتها أعربت دلما عن اعتزازها بقرار تعيينها رئيساً للجنة، مؤكدة أنّ دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 ستكون منصة إلهام للرياضيين والجماهير وستترك أثراً عظيماً في تجربة الألعاب.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
04:05 PM

ملحس رئيسًا للجنة الرياضيين بملف استضافة الرياض 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عيّن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف استضافة الرياض 2030 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الفارسة دلما ملحس رئيساً للجنة الرياضيين الاستشارية المنشأة حديثاً، ولاعب المنتخب السعودي العداء عبدالله أبكر نائباً لها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رغبتهم بالاستفادة من الرياضيين أصحاب الخبرة، واصفاً إياهم بالمرتكز المهم في ملف استضافة الرياض 2030؛ لما يملكونه من خبرة وتجربة مهمة في الألعاب الآسيوية.

وتعد دلما أوّل امرأة سعودية تحصل على ميدالية أولمبية في دورة الشباب لعام 2010 التي أقيمت في سنغافورة، وظهرت الفارسة السعودية في حفل إطلاق وتدشين ملف الرياض 2030 كأحد المتحدثين عن التجربة الآسيوية، وعن الإنجاز الذي حققته بمشاركتها الدولية.

وستعمل لجنة الرياضيين جنباً إلى جنب مع لجنة ملف الرياض 2030 لتقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن.

كما تتيح اللجنة للرياضيين المساهمة في تطوير بيئة الرياضة في السعودية بشكلٍ خاص وآسيا بشكلٍ عام.

وتسعى اللجنة لتمثيل الرياضيين والاستماع إليهم وضمان توفير حقوقهم الكاملة، وهذا هو جوهر المنظور الرياضي الذي تقوم عليه خطة الرياض 2030 في ملفها.

من جهتها أعربت دلما عن اعتزازها بقرار تعيينها رئيساً للجنة، مؤكدة أنّ دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 ستكون منصة إلهام للرياضيين والجماهير وستترك أثراً عظيماً في تجربة الألعاب.

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