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شاهد.. رئاسة الحرمين تطبق التدابير الاحترازية في أول يوم لعودة موظفيها

"السديس" شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

بث سناب الحرمين الشريفين صوراً للتدابير الاحترازية التي اتخذتها رئاسة الحرمين الشريفين مع عودة الموظفين إلى مقر الرئاسة وتطبيقها التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية، أثناء مباشرة المهام الميدانية والمكتبية، واستمرار المبادرات والإجراءات الاحترازية والعمل على مراجعتها، وتطويرها بشكل مستمر، ودعم كل ما من شأنه تحقيق سلامة كافة قاصدي الحرمين الشريفين وحفظ صحتهم.

ونوه السديس بأن العودة التدريجية مع الأخذ بالاحتياطات الصحية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس خلال التجمعات هو عامل مهم ومحوري في نجاح الخطط والبرامج التي وضعتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أوضح مدير عام الأمن والسلامة والحشود برئاسة الحرمين الشريفين فايز الحارثي الاحترازات التي اتخذت في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن توجيه ومتابعة الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف شدد على إعداد خطة استباقية للتأكد من صحة وسلامة الموظفين قبل دخولهم إلى مكاتبهم بوجود منسوبي أفراد الأمن والسلامة على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام والمرافق التابعة له ومبنى الرئاسة ومكتبة المسجد الحرام ومجمع الملك عبدالعزيز لصناعة ثوب الكعبة المشرفة ومواقف المركبات والكشف الصحي على الموظفين قبل دخولهم ووصولهم الى مكاتبهم وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين والتأكد من ارتدائهم الكمامات وواقي اليدين؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح مدير إدارة السلامة برئاسة الحرمين الشريفين المهندس باسم العبيدي أنه تم اختبار باب الملك فهد في الحرم المكي الشريف لدخول موظفي الرئاسة إلى مكاتبهم بالإضافة إلى وجود كاميرات حرارية لقياس حرارة كل موظف يدخل مع البوابة وبدرجة حرارة 36 وفي المعدل الطبيعي مع استخدام التباعد الاجتماعي عند الدخول من البوابة مع توفير الأجهزة الحرارية ومعقمات الأيدي وكمامات توزع على الموظفين قبل دخولهم.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئاسة الحرمين تطبق التدابير الاحترازية في أول يوم لعودة موظفيها
سبق

بث سناب الحرمين الشريفين صوراً للتدابير الاحترازية التي اتخذتها رئاسة الحرمين الشريفين مع عودة الموظفين إلى مقر الرئاسة وتطبيقها التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية، أثناء مباشرة المهام الميدانية والمكتبية، واستمرار المبادرات والإجراءات الاحترازية والعمل على مراجعتها، وتطويرها بشكل مستمر، ودعم كل ما من شأنه تحقيق سلامة كافة قاصدي الحرمين الشريفين وحفظ صحتهم.

ونوه السديس بأن العودة التدريجية مع الأخذ بالاحتياطات الصحية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس خلال التجمعات هو عامل مهم ومحوري في نجاح الخطط والبرامج التي وضعتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أوضح مدير عام الأمن والسلامة والحشود برئاسة الحرمين الشريفين فايز الحارثي الاحترازات التي اتخذت في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن توجيه ومتابعة الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف شدد على إعداد خطة استباقية للتأكد من صحة وسلامة الموظفين قبل دخولهم إلى مكاتبهم بوجود منسوبي أفراد الأمن والسلامة على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام والمرافق التابعة له ومبنى الرئاسة ومكتبة المسجد الحرام ومجمع الملك عبدالعزيز لصناعة ثوب الكعبة المشرفة ومواقف المركبات والكشف الصحي على الموظفين قبل دخولهم ووصولهم الى مكاتبهم وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين والتأكد من ارتدائهم الكمامات وواقي اليدين؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح مدير إدارة السلامة برئاسة الحرمين الشريفين المهندس باسم العبيدي أنه تم اختبار باب الملك فهد في الحرم المكي الشريف لدخول موظفي الرئاسة إلى مكاتبهم بالإضافة إلى وجود كاميرات حرارية لقياس حرارة كل موظف يدخل مع البوابة وبدرجة حرارة 36 وفي المعدل الطبيعي مع استخدام التباعد الاجتماعي عند الدخول من البوابة مع توفير الأجهزة الحرارية ومعقمات الأيدي وكمامات توزع على الموظفين قبل دخولهم.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:09 PM

شاهد.. رئاسة الحرمين تطبق التدابير الاحترازية في أول يوم لعودة موظفيها

"السديس" شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار "كورونا"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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بث سناب الحرمين الشريفين صوراً للتدابير الاحترازية التي اتخذتها رئاسة الحرمين الشريفين مع عودة الموظفين إلى مقر الرئاسة وتطبيقها التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات الصحية، أثناء مباشرة المهام الميدانية والمكتبية، واستمرار المبادرات والإجراءات الاحترازية والعمل على مراجعتها، وتطويرها بشكل مستمر، ودعم كل ما من شأنه تحقيق سلامة كافة قاصدي الحرمين الشريفين وحفظ صحتهم.

ونوه السديس بأن العودة التدريجية مع الأخذ بالاحتياطات الصحية الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس خلال التجمعات هو عامل مهم ومحوري في نجاح الخطط والبرامج التي وضعتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أوضح مدير عام الأمن والسلامة والحشود برئاسة الحرمين الشريفين فايز الحارثي الاحترازات التي اتخذت في الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن توجيه ومتابعة الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف شدد على إعداد خطة استباقية للتأكد من صحة وسلامة الموظفين قبل دخولهم إلى مكاتبهم بوجود منسوبي أفراد الأمن والسلامة على البوابات الرئيسية للمسجد الحرام والمرافق التابعة له ومبنى الرئاسة ومكتبة المسجد الحرام ومجمع الملك عبدالعزيز لصناعة ثوب الكعبة المشرفة ومواقف المركبات والكشف الصحي على الموظفين قبل دخولهم ووصولهم الى مكاتبهم وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين والتأكد من ارتدائهم الكمامات وواقي اليدين؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح مدير إدارة السلامة برئاسة الحرمين الشريفين المهندس باسم العبيدي أنه تم اختبار باب الملك فهد في الحرم المكي الشريف لدخول موظفي الرئاسة إلى مكاتبهم بالإضافة إلى وجود كاميرات حرارية لقياس حرارة كل موظف يدخل مع البوابة وبدرجة حرارة 36 وفي المعدل الطبيعي مع استخدام التباعد الاجتماعي عند الدخول من البوابة مع توفير الأجهزة الحرارية ومعقمات الأيدي وكمامات توزع على الموظفين قبل دخولهم.

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