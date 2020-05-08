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لجنة للإشراف على العمل التطوعي بتعليم سراة عبيدة للتصدي لكورونا

تتولى خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى محافظة سراة عبيدة، برئاسة مساعده للشؤون التعليمية تركي الفالح وعضوية عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بقطاعي البنين والبنات.

ويأتي ذلك القرار تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم وامتداداً للدور الريادي الذي تقدمه إدارة التعليم بالمحافظة بكافة قطاعاتها على صعيد العمل التطوعي في المواقف والأحداث التي تتطلب الإسهام والمشاركة الوطنية مع الجهات الحكومية والأهلية دعماً لجهودها الكبيرة التي تقوم بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيلاً للخطط الوقائية والتوعوية.

وتتولى اللجنة مهمات إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهمات والدعم والمساندة، إلى جانب تشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب حاجة الجهات المستفيدة.

كما تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية النهائية مع الأخذ بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية أثناء المشاركات التطوعية.

فيروس كورونا الجديد

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لجنة للإشراف على العمل التطوعي بتعليم سراة عبيدة للتصدي لكورونا
سبق

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى محافظة سراة عبيدة، برئاسة مساعده للشؤون التعليمية تركي الفالح وعضوية عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بقطاعي البنين والبنات.

ويأتي ذلك القرار تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم وامتداداً للدور الريادي الذي تقدمه إدارة التعليم بالمحافظة بكافة قطاعاتها على صعيد العمل التطوعي في المواقف والأحداث التي تتطلب الإسهام والمشاركة الوطنية مع الجهات الحكومية والأهلية دعماً لجهودها الكبيرة التي تقوم بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيلاً للخطط الوقائية والتوعوية.

وتتولى اللجنة مهمات إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهمات والدعم والمساندة، إلى جانب تشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب حاجة الجهات المستفيدة.

كما تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية النهائية مع الأخذ بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية أثناء المشاركات التطوعية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:15 PM

لجنة للإشراف على العمل التطوعي بتعليم سراة عبيدة للتصدي لكورونا

تتولى خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

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علي حفول - سراة عبيدة
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أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى محافظة سراة عبيدة، برئاسة مساعده للشؤون التعليمية تركي الفالح وعضوية عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بقطاعي البنين والبنات.

ويأتي ذلك القرار تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم وامتداداً للدور الريادي الذي تقدمه إدارة التعليم بالمحافظة بكافة قطاعاتها على صعيد العمل التطوعي في المواقف والأحداث التي تتطلب الإسهام والمشاركة الوطنية مع الجهات الحكومية والأهلية دعماً لجهودها الكبيرة التي تقوم بها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيلاً للخطط الوقائية والتوعوية.

وتتولى اللجنة مهمات إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهمات والدعم والمساندة، إلى جانب تشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب حاجة الجهات المستفيدة.

كما تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، إضافة إلى إعداد التقارير الدورية النهائية مع الأخذ بكافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية أثناء المشاركات التطوعية.

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