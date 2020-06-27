النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا"

مصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، ست منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، ومصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وتم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.

وشدد "آل زيد" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، داعيًا إلى المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا"
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، ست منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، ومصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وتم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.

وشدد "آل زيد" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، داعيًا إلى المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:38 PM

إغلاق 6 منشآت غذائية في "عتيبية مكة" لمخالفتها إجراءات "كورونا"

مصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
211

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، ست منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الاحترازية، ومصادرة وإتلاف 20 كجم مواد غذائية فاسدة لسوء التخزين وانتهاء الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وتم التشديد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة، واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامة والقفاز.

وشدد "آل زيد" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة، داعيًا إلى المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,265
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة