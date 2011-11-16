صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.
وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.