وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-15 حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية. وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 03:42 PM

صندوق الاستثمارات يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه ويطلب حوالات مالية أكد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن





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حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه؛ بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد عبر حسابه في "تويتر" ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.