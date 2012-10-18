إحالة 622 سيدة إلى المستشفى للاطمئنان حول "سرطان الثدي" بالطائف

من خلال حملة ميدانية توعوية نفذتها الشؤون الصحية

قامت حملة ميدانية للتوعية عن "سرطان الثدي" بالطائف، بتحويل 622 سيدة إلى المستشفى؛ وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات، فيما كشفت معلومات لـ"سبق" عن تفهُّم السيدات لذلك المرض، وتوافد الكثير منهن على تلك الحملة التوعوية؛ لطرح الكثير من الاستفسارات، كذلك القيام بالفحص المبدئي، والاطمئنان على صحتهن.

الحملة الميدانية التي نفّذتها الشؤون الصحية على مدار أسبوعين بالطائف كشفت لمُنفذيها عن قصص لسيدات مع "سرطان الثدي" داخل نطاق الأسرة، أو من خلال ظهور علامات خطورة لدى بعضهن، دفعهن ذلك للتواجد بالحملة والبحث عن معلومة ومحاولة التشخيص.

وفي بيانٍ ورد "سبق" أكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن تلك الحملة استفاد منها 33286 سيدة، تم الالتقاء بهن من قبل المثقفات الصحيات في المجمعات والحدائق العامة والإدارات الحكومية، والتحدث معهن من خلال استبيان شامل يتحدث عن حالات قصص عائلية داخل الأسرة لإصابة أحد أفراد الأسرة (الأم، البنت، الاخت، الجدات، بنات الاخ والأخت) بسرطان الثدي أو المبيض، أو الإصابة الشخصية بهذا المرض، أو معالجة اشعاعية على الصدر في عمر مابين 10 إلى 30 سنة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى نشر الوعي الشامل حول سرطان الثدي، والاكتشاف المبكر لأي حالة، حتى يمكن التدخل وعلاجها في وقت مبكر قبل تفاقم الأمر.