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"التجارة" تضبط 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية بمستودع في جدة

تم حجز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة

أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط أطنان من البقوليات منتهية الصلاحية، في جدة، تم تخزينها في أحد المستودعات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الوزارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة جدة ضبطت أكثر من 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية، تم تخزينها في أحد المستودعات".

وأضافت أنه "تم حجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

جدة وزارة التجارة البقوليات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تضبط 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية بمستودع في جدة
سبق

أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط أطنان من البقوليات منتهية الصلاحية، في جدة، تم تخزينها في أحد المستودعات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الوزارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة جدة ضبطت أكثر من 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية، تم تخزينها في أحد المستودعات".

وأضافت أنه "تم حجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:17 AM

"التجارة" تضبط 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية بمستودع في جدة

تم حجز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط أطنان من البقوليات منتهية الصلاحية، في جدة، تم تخزينها في أحد المستودعات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق صاحب المنشأة.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن "الوزارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة جدة ضبطت أكثر من 32 طناً من البقوليات منتهية الصلاحية، تم تخزينها في أحد المستودعات".

وأضافت أنه "تم حجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

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