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المغرب.. الإعدام لـ3 "دواعش" ذبحوا سائحتين إسكندنافيتين

بثوا فيديو للجريمة المروعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أمر القضاء المغربي اليوم (الخميس) بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر سنة 2018، باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أدين 21 متهمًا آخرين بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنًا.

وقتلت الطالبتان الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا) والنرويجية مارين أولاند (28 عامًا) ليل 16-17 ديسمبر(كانون الأول) 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة بضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، قضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون الـ24 منذ مطلع أبريل(نيسان)، بإعدام كل من عبدالصمد الجود (25 عامًا) ويونس أوزياد (27 عامًا) ورشيد أفاطي (33 عامًا) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وفي نفس القضية، حكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عامًا) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وسبق أن اعترف الثلاثة بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام على الرغم من أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

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المغرب.. الإعدام لـ3 "دواعش" ذبحوا سائحتين إسكندنافيتين
سبق

أمر القضاء المغربي اليوم (الخميس) بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر سنة 2018، باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أدين 21 متهمًا آخرين بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنًا.

وقتلت الطالبتان الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا) والنرويجية مارين أولاند (28 عامًا) ليل 16-17 ديسمبر(كانون الأول) 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة بضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، قضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون الـ24 منذ مطلع أبريل(نيسان)، بإعدام كل من عبدالصمد الجود (25 عامًا) ويونس أوزياد (27 عامًا) ورشيد أفاطي (33 عامًا) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وفي نفس القضية، حكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عامًا) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وسبق أن اعترف الثلاثة بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام على الرغم من أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:12 PM

المغرب.. الإعدام لـ3 "دواعش" ذبحوا سائحتين إسكندنافيتين

بثوا فيديو للجريمة المروعة على مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر القضاء المغربي اليوم (الخميس) بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر سنة 2018، باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أدين 21 متهمًا آخرين بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنًا.

وقتلت الطالبتان الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عامًا) والنرويجية مارين أولاند (28 عامًا) ليل 16-17 ديسمبر(كانون الأول) 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة بضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، قضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون الـ24 منذ مطلع أبريل(نيسان)، بإعدام كل من عبدالصمد الجود (25 عامًا) ويونس أوزياد (27 عامًا) ورشيد أفاطي (33 عامًا) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وفي نفس القضية، حكم بالسجن المؤبد على الرحيم خيالي (33 عامًا) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وسبق أن اعترف الثلاثة بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام على الرغم من أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

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