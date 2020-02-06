سيارة تدهس 14 إسرائيلياً.. والسائق لا يزال طليقاً

بينهم 12 جندياً وأحد المصابين جروحه بليغة

دهست سيارة 12 جندياً إسرائيلياً وشخصين آخرين في القدس المحتلة اليوم (الخميس) قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.

وذكر مسؤولون عسكريون وطبيون تابعون للاحتلال الإسرائيلي أن حادث الدهس وقع في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية.

من جهتها، أوضحت متحدثة عسكرية أن الجنود كانوا يتجولون في المدينة، حيث جاؤوا لتأدية اليمين بعد حصولهم على التدريبات الأساسية.

ومن جانبها، أشارت خدمة إسعاف إلى أن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح بالغة، كما أصيب آخر بجراح متوسطة، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عاما.

بدوره، بين متحدث باسم شرطة الاحتلال أن تحقيقاً يُجرى في الحادث باعتباره "هجوماً إرهابياً"، ولا يزال قائد السيارة طليقاً.