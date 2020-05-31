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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

التباهي بحيازة أسلحة نارية وعصابات السطو والاحتيال وسرقة عملاء البنوك

في مقطع فيديو بثه الأمن العام استعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتضمن مقطع الفيديو "في قبضة رجال الأمن" القبض على شخص يطلق النار بشكل عشوائي ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض به، وآخر يقوم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أورد المقطع القبض على سبعة متهمين يقومون بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاص آخرين داخل مقار إقامتهم، مخالفين بذلك الإجراءات الوقائية.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على تشكيل عاصابي مكون من سبعة أشخاص يقومون بالاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لشخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين في المملكة، ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التبرعات لحالات إنسانية.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص إثيوبي الجنسية امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال والسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطارق وسواطير"، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة.

وتم القبض على شخص يتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه، وتوثيق ذلك ونشره، كما تم القبض على مواطنين بحيازتهم مواد مخدرة متنكرين بزي نسائي.

وقبض على شخص يقوم بالسطو على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية، كما قبض على شخص يقوم بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
سبق

في مقطع فيديو بثه الأمن العام استعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتضمن مقطع الفيديو "في قبضة رجال الأمن" القبض على شخص يطلق النار بشكل عشوائي ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض به، وآخر يقوم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أورد المقطع القبض على سبعة متهمين يقومون بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاص آخرين داخل مقار إقامتهم، مخالفين بذلك الإجراءات الوقائية.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على تشكيل عاصابي مكون من سبعة أشخاص يقومون بالاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لشخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين في المملكة، ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التبرعات لحالات إنسانية.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص إثيوبي الجنسية امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال والسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطارق وسواطير"، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة.

وتم القبض على شخص يتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه، وتوثيق ذلك ونشره، كما تم القبض على مواطنين بحيازتهم مواد مخدرة متنكرين بزي نسائي.

وقبض على شخص يقوم بالسطو على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية، كما قبض على شخص يقوم بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:48 PM

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

التباهي بحيازة أسلحة نارية وعصابات السطو والاحتيال وسرقة عملاء البنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مقطع فيديو بثه الأمن العام استعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتضمن مقطع الفيديو "في قبضة رجال الأمن" القبض على شخص يطلق النار بشكل عشوائي ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض به، وآخر يقوم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أورد المقطع القبض على سبعة متهمين يقومون بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاص آخرين داخل مقار إقامتهم، مخالفين بذلك الإجراءات الوقائية.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على تشكيل عاصابي مكون من سبعة أشخاص يقومون بالاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لشخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين في المملكة، ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التبرعات لحالات إنسانية.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص إثيوبي الجنسية امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال والسرقة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء "مطارق وسواطير"، مستخدمين مجموعة من المركبات المسروقة.

وتم القبض على شخص يتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه، وتوثيق ذلك ونشره، كما تم القبض على مواطنين بحيازتهم مواد مخدرة متنكرين بزي نسائي.

وقبض على شخص يقوم بالسطو على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية، كما قبض على شخص يقوم بالتعرض لعادات بعض المواطنين والاستهزاء بها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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