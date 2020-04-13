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"منشآت" تخدم 10 آلاف مستفيد ومستفيدة خلال أسبوع استدامة الأعمال

3691 منهم حضروا 13 دورة و12 ورشة عمل موزعة على أيام الأسبوع

شهد أسبوع استدامة الأعمال الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تسجيل 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال توزعوا على عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، وحضر 3691 منهم جميع الدورات التدريبية وورش العمل، التي يصل عددها إلى 13 دورة تدريبية و12 ورشة عمل موزعة على أيام الأسبوع.

وقالت "منشآت": ورش العمل الخاصة بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي، وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، كانت الأكثر تفاعلًا في أسبوع استدامة الأعمال الذي تضمن مواضيع متنوعة، أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافةً إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمن أيضًا ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، والتواصل الفعّال خلال الأزمات، والسلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

وأضافت: تضمن أسبوع استدامة الأعمال، جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، والامتياز التجاري، والبيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، والمحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.

ويعكس تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع حرصها على استمرارية توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال عن بُعد، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

يذكر أن تنظيم أسبوع استدامة الأعمال يأتي امتدادًا لسلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي، إذ سبقه أسبوع إدارة الأزمات، فيما انطلقت أمس فعاليات أسبوع صناعة الفرص، وستستمر سلسلة الأسابيع خلال الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تخدم 10 آلاف مستفيد ومستفيدة خلال أسبوع استدامة الأعمال
سبق

شهد أسبوع استدامة الأعمال الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تسجيل 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال توزعوا على عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، وحضر 3691 منهم جميع الدورات التدريبية وورش العمل، التي يصل عددها إلى 13 دورة تدريبية و12 ورشة عمل موزعة على أيام الأسبوع.

وقالت "منشآت": ورش العمل الخاصة بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي، وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، كانت الأكثر تفاعلًا في أسبوع استدامة الأعمال الذي تضمن مواضيع متنوعة، أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافةً إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمن أيضًا ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، والتواصل الفعّال خلال الأزمات، والسلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

وأضافت: تضمن أسبوع استدامة الأعمال، جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، والامتياز التجاري، والبيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، والمحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.

ويعكس تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع حرصها على استمرارية توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال عن بُعد، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

يذكر أن تنظيم أسبوع استدامة الأعمال يأتي امتدادًا لسلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي، إذ سبقه أسبوع إدارة الأزمات، فيما انطلقت أمس فعاليات أسبوع صناعة الفرص، وستستمر سلسلة الأسابيع خلال الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:45 PM

"منشآت" تخدم 10 آلاف مستفيد ومستفيدة خلال أسبوع استدامة الأعمال

3691 منهم حضروا 13 دورة و12 ورشة عمل موزعة على أيام الأسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد أسبوع استدامة الأعمال الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تسجيل 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال توزعوا على عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، وحضر 3691 منهم جميع الدورات التدريبية وورش العمل، التي يصل عددها إلى 13 دورة تدريبية و12 ورشة عمل موزعة على أيام الأسبوع.

وقالت "منشآت": ورش العمل الخاصة بالتحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي، وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، كانت الأكثر تفاعلًا في أسبوع استدامة الأعمال الذي تضمن مواضيع متنوعة، أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافةً إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمن أيضًا ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، والتواصل الفعّال خلال الأزمات، والسلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

وأضافت: تضمن أسبوع استدامة الأعمال، جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، والامتياز التجاري، والبيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، والمحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.

ويعكس تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع حرصها على استمرارية توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال عن بُعد، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

يذكر أن تنظيم أسبوع استدامة الأعمال يأتي امتدادًا لسلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي، إذ سبقه أسبوع إدارة الأزمات، فيما انطلقت أمس فعاليات أسبوع صناعة الفرص، وستستمر سلسلة الأسابيع خلال الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة.

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