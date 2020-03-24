النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أقل من ساعتين.. ضبط مصور  فيديو المتجر في نجران

حاول إظهار نفاد السلع.. والحقيقة انتقالها لقسم آخر

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر "تويتر"، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.

وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أقل من ساعتين.. ضبط مصور  فيديو المتجر في نجران
سبق

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر "تويتر"، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.

وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:06 PM

في أقل من ساعتين.. ضبط مصور  فيديو المتجر في نجران

حاول إظهار نفاد السلع.. والحقيقة انتقالها لقسم آخر

A A A
بندر آل فطيح - نجران
9
8,599

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر "تويتر"، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.

وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,572
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,049
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,587

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة