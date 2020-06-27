وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد.

"الجمارك": منتجات التجارة الإلكترونية تخضع لـ 15 ٪ من هذا التاريخ فهد الغبيوي سبق 2020-06-27 أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد. وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 10:22 PM

"الجمارك": منتجات التجارة الإلكترونية تخضع لـ 15 ٪ من هذا التاريخ بما فيها عمليات البيع والشراء للبضائع المستوردة من الخارج





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أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد.

وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.