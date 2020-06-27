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"الجمارك": منتجات التجارة الإلكترونية تخضع لـ 15 ٪ من هذا التاريخ

بما فيها عمليات البيع والشراء للبضائع المستوردة من الخارج

أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد.

وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

الجمارك السعودية ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك": منتجات التجارة الإلكترونية تخضع لـ 15 ٪ من هذا التاريخ
سبق

أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد.

وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:22 PM

"الجمارك": منتجات التجارة الإلكترونية تخضع لـ 15 ٪ من هذا التاريخ

بما فيها عمليات البيع والشراء للبضائع المستوردة من الخارج

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
5,487

أوضحت الجمارك السعودية، أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في الموعد المحدد.

وتفصيلاً، فقد أكدت "الجمارك" أن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.

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