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الرئيس الموريتاني يصل المدينة المنورة

لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال "ولد عبدالعزيز"، لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الموريتاني يصل المدينة المنورة
سبق

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال "ولد عبدالعزيز"، لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
01:46 PM

الرئيس الموريتاني يصل المدينة المنورة

لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز للمدينة المنورة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال "ولد عبدالعزيز"، لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين.

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