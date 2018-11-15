"مرور الجوف" يهيب بقائدي المركبات لتوخي الحذر أثناء القيادة

خاصة خلال هطول الأمطار.. وعدم التوقف بالطرق لالتقاط الصور

طالبت إدارة مرور منطقة الجوف عموم مستخدمي الطريق بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار، وعدم التوقف بالطرق لالتقاط الصور الذي يتسبب في إغلاق الطريق؛ ما ينتج منه إرباك وخطورة على مستخدمي الطريق. وأهابت بالجميع لترك مسافة كافية بين المركبات التي أمامهم مع التأكد من عمل مسَّاحات الزجاج بشكل جيد.

وكانت دوريات مرور الجوف قد استنفرت طيلة أيام هطول الأمطار بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة، وعملت على إغلاق بعض الطرق حتى تم سحب مياه الأمطار من الأماكن الخطرة.. متمنين السلامة للجميع.