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متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج

نوه بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال عليه بعد تلقي خادم الحرمين الجرعة الأولى

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن ‏ أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر إلى الخارج.

وأكد الدكتور العبدالعالي لقناة الاخبارية رداً على سؤال حول هل هناك ارتباط بين السماح بالسفر من عدمه لمن لم يأخذ لقاح كورونا؟ أكد أن ارتباط اللقاح بالسفر من عدمه حتى الآن لا يوجد هذا الارتباط والدراسات على ذلك مستمرة ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الاشتراطات.

ونوه متحدث الصحة بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال على أخذ لقاح كورونا بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ‏‫ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خطط وزارة الصحة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات لافتاً في هذا السياق بأن أعداد المسجلين في تطبيق " صحتي " تجاوزت المليون شخص.

وكشف العبدالعالي عن افتتاح مراكز لقاحات قريباً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وعن الإجراءات الصحية الجديدة مع قرار فتح السفر في 18 شعبان المقبل الموافق 31 مارس أوضح متحدث الصحة بأنه سيتم إتاحة وتوفير جميع الإجراءات التي ستواكب السفر من البروتوكولات والاحترازات الوقائية للجميع.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن ‏ أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر إلى الخارج.

وأكد الدكتور العبدالعالي لقناة الاخبارية رداً على سؤال حول هل هناك ارتباط بين السماح بالسفر من عدمه لمن لم يأخذ لقاح كورونا؟ أكد أن ارتباط اللقاح بالسفر من عدمه حتى الآن لا يوجد هذا الارتباط والدراسات على ذلك مستمرة ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الاشتراطات.

ونوه متحدث الصحة بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال على أخذ لقاح كورونا بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ‏‫ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خطط وزارة الصحة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات لافتاً في هذا السياق بأن أعداد المسجلين في تطبيق " صحتي " تجاوزت المليون شخص.

وكشف العبدالعالي عن افتتاح مراكز لقاحات قريباً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وعن الإجراءات الصحية الجديدة مع قرار فتح السفر في 18 شعبان المقبل الموافق 31 مارس أوضح متحدث الصحة بأنه سيتم إتاحة وتوفير جميع الإجراءات التي ستواكب السفر من البروتوكولات والاحترازات الوقائية للجميع.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:53 AM

متحدث الصحة: أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر للخارج

نوه بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال عليه بعد تلقي خادم الحرمين الجرعة الأولى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,438

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بأن ‏ أخذ لقاح كورونا ليس شرطاً للسماح بالسفر إلى الخارج.

وأكد الدكتور العبدالعالي لقناة الاخبارية رداً على سؤال حول هل هناك ارتباط بين السماح بالسفر من عدمه لمن لم يأخذ لقاح كورونا؟ أكد أن ارتباط اللقاح بالسفر من عدمه حتى الآن لا يوجد هذا الارتباط والدراسات على ذلك مستمرة ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الاشتراطات.

ونوه متحدث الصحة بالتأثير الإيجابي والكبير للإقبال على أخذ لقاح كورونا بعد تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ‏‫ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن خطط وزارة الصحة قائمة على التوسع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في أخذ اللقاحات لافتاً في هذا السياق بأن أعداد المسجلين في تطبيق " صحتي " تجاوزت المليون شخص.

وكشف العبدالعالي عن افتتاح مراكز لقاحات قريباً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية مناطق المملكة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وعن الإجراءات الصحية الجديدة مع قرار فتح السفر في 18 شعبان المقبل الموافق 31 مارس أوضح متحدث الصحة بأنه سيتم إتاحة وتوفير جميع الإجراءات التي ستواكب السفر من البروتوكولات والاحترازات الوقائية للجميع.

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