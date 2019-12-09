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استطلاع: 70 % من المواطنين والمقيمين انطباعاتهم إيجابية عن وزارة الصحة

وفق نتائج المسح الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.

وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%.

وتمثلت الانطباعات الأقل إيجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.

وبيّنت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%.

واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسناً في مستوى الخدمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.

وأعربت أغلبية أفراد العيّنة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65%، بينما 15% ليس لديهم ثقة، و19% جاءت آراؤهم محايدة.

وكان الاستطلاع قد أُجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شاركت فيه عيّنة عشوائية بلغ عددها "1252" فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%.

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع: 70 % من المواطنين والمقيمين انطباعاتهم إيجابية عن وزارة الصحة
سبق

كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.

وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%.

وتمثلت الانطباعات الأقل إيجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.

وبيّنت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%.

واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسناً في مستوى الخدمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.

وأعربت أغلبية أفراد العيّنة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65%، بينما 15% ليس لديهم ثقة، و19% جاءت آراؤهم محايدة.

وكان الاستطلاع قد أُجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شاركت فيه عيّنة عشوائية بلغ عددها "1252" فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%.

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:35 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:57 PM

استطلاع: 70 % من المواطنين والمقيمين انطباعاتهم إيجابية عن وزارة الصحة

وفق نتائج المسح الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت نتائج استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، عن أن 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة لديهم آراء وانطباعات إيجابية حول وزارة الصحة، وتميزت أبرزها في كفاءة الأطباء والممرضين السعوديين بنسبة 68%.

وأظهرت النتائج رضا المواطنين والمقيمين عن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 84%، ومكافحة الأمراض الشائعة بنسبة 63%، وإنشاء المراكز الطبية المتطورة بنسبة 68%، وجودة الخدمات الصحية بنسبة 66%، والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 69%.

وتمثلت الانطباعات الأقل إيجابية في تقديم خدمات العلاج في الخارج بنسبة 47%، واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة من الخارج بنسبة 46%.

وبيّنت النتائج أن هناك موافقة عالية جداً حول تميز الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في موسم الحج في كل عام بنسبة بلغت 92%.

واتفق 76% من أفراد العينة على أن هناك تحسناً في مستوى الخدمات الطبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما رأى 11% أنه ضعيف، و13% لم يلحظوا أي تحسن في ذلك.

وأعربت أغلبية أفراد العيّنة عن ثقتهم بوزارة الصحة من حيث تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة بلغت 65%، بينما 15% ليس لديهم ثقة، و19% جاءت آراؤهم محايدة.

وكان الاستطلاع قد أُجري حول الصورة الذهنية لوزارة الصحة شاركت فيه عيّنة عشوائية بلغ عددها "1252" فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 63%، والإناث 37%، ونسبة السعوديين منهم 91% وغير السعوديين 9%.

وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

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