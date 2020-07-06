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عملية نوعية ناجحة لعلاج 3 كسور مفصلية لسبعيني بمستشفى شرق جدة

استخدمت فيه تقنية حديثة لترميم الكسور وتكللت بالنجاح والمريض غادر المستشفى

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة، في إنهاء معاناة مواطن سبعيني؛ إثر سقوطه على ذراعه، نَجَم عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية، مع خلع غير مسترد وغير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية، بإجراء عملية إبدال مفصل كامل للكوع.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى بعد إصابته مباشرة، وبعد إجراءات جميع الفحوصات خضع لإجراء عملية نوعية تُجرى لأول مرة بجدة في وقت قياسي بقيادة الدكتور أحمد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير بمستشفى شرق جدة، والذي باشر الحالة منذ بداية حضورها بمشاركة الفريق الطبي المشارك في العملية، وتَمَكّن المريض من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية بفضل الله، وبعدها بعدة أيام غادر المستشفى بأتم الصحة والعافية.

وأوضح الدكتور المباشر "أحمد عصر" أن هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات النوعية والنادرة جدًّا، وقد استخدم فيه تقنية حديثة (المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس)؛ وهو ما طبق مع المريض؛ مما حدى بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقت قصير جدًّا والتحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية.

يُذكر أن الحالة تم مباشرتها من قِبَل الدكتور أحمد فهد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير، والدكتور شرف الدين بن عثمان الأخصائي المساعد، والدكتور علي الحداد طبيب مقيم المستوى الرابع، والدكتور أرجوان أبو لبن طبيب مقيم المستوى الأول، والدكتور هاني القاضي استشاري التخدير.

فريق طبي مستشفى شرق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية نوعية ناجحة لعلاج 3 كسور مفصلية لسبعيني بمستشفى شرق جدة
سبق

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة، في إنهاء معاناة مواطن سبعيني؛ إثر سقوطه على ذراعه، نَجَم عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية، مع خلع غير مسترد وغير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية، بإجراء عملية إبدال مفصل كامل للكوع.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى بعد إصابته مباشرة، وبعد إجراءات جميع الفحوصات خضع لإجراء عملية نوعية تُجرى لأول مرة بجدة في وقت قياسي بقيادة الدكتور أحمد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير بمستشفى شرق جدة، والذي باشر الحالة منذ بداية حضورها بمشاركة الفريق الطبي المشارك في العملية، وتَمَكّن المريض من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية بفضل الله، وبعدها بعدة أيام غادر المستشفى بأتم الصحة والعافية.

وأوضح الدكتور المباشر "أحمد عصر" أن هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات النوعية والنادرة جدًّا، وقد استخدم فيه تقنية حديثة (المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس)؛ وهو ما طبق مع المريض؛ مما حدى بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقت قصير جدًّا والتحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية.

يُذكر أن الحالة تم مباشرتها من قِبَل الدكتور أحمد فهد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير، والدكتور شرف الدين بن عثمان الأخصائي المساعد، والدكتور علي الحداد طبيب مقيم المستوى الرابع، والدكتور أرجوان أبو لبن طبيب مقيم المستوى الأول، والدكتور هاني القاضي استشاري التخدير.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:55 PM

عملية نوعية ناجحة لعلاج 3 كسور مفصلية لسبعيني بمستشفى شرق جدة

استخدمت فيه تقنية حديثة لترميم الكسور وتكللت بالنجاح والمريض غادر المستشفى

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محمد حضاض - جدة
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نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة، في إنهاء معاناة مواطن سبعيني؛ إثر سقوطه على ذراعه، نَجَم عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية، مع خلع غير مسترد وغير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية، بإجراء عملية إبدال مفصل كامل للكوع.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى بعد إصابته مباشرة، وبعد إجراءات جميع الفحوصات خضع لإجراء عملية نوعية تُجرى لأول مرة بجدة في وقت قياسي بقيادة الدكتور أحمد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير بمستشفى شرق جدة، والذي باشر الحالة منذ بداية حضورها بمشاركة الفريق الطبي المشارك في العملية، وتَمَكّن المريض من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية بفضل الله، وبعدها بعدة أيام غادر المستشفى بأتم الصحة والعافية.

وأوضح الدكتور المباشر "أحمد عصر" أن هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات النوعية والنادرة جدًّا، وقد استخدم فيه تقنية حديثة (المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس)؛ وهو ما طبق مع المريض؛ مما حدى بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقت قصير جدًّا والتحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية.

يُذكر أن الحالة تم مباشرتها من قِبَل الدكتور أحمد فهد عصر استشاري جراحة عظام وإبدال المفاصل العلوية والمناظير، والدكتور شرف الدين بن عثمان الأخصائي المساعد، والدكتور علي الحداد طبيب مقيم المستوى الرابع، والدكتور أرجوان أبو لبن طبيب مقيم المستوى الأول، والدكتور هاني القاضي استشاري التخدير.

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