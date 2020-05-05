النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

تركيا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 3520 حالة

العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 129491 إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع 59 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 3520 وفاة.

ووفق "رويتر": أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1832 إلى 129491، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 73285 شخصًا.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 33283؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

تركيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 3520 حالة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع 59 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 3520 وفاة.

ووفق "رويتر": أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1832 إلى 129491، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 73285 شخصًا.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 33283؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:54 PM

تركيا.. حصيلة وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 3520 حالة

العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 129491 إصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
783

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع 59 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 3520 وفاة.

ووفق "رويتر": أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1832 إلى 129491، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 73285 شخصًا.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 33283؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة