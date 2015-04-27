تونس تسجل 1957 إصابة جديدة و 92 وفاة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.
سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.
سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.
سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.