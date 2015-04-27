وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.

تونس تسجل 1957 إصابة جديدة و 92 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-27 سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 11:00 PM

تونس تسجل 1957 إصابة جديدة و 92 وفاة بفيروس كورونا 10444 فارقوا الحياة فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 30 ألفًا





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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1957 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 92 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10444، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 303584.