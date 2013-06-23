النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‪ "السبيعي" مديرًا للشؤون الإسلامية بالرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

ويعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتلى العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث حقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
‪ "السبيعي" مديرًا للشؤون الإسلامية بالرياض
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

ويعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتلى العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث حقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
09:52 PM

‪ "السبيعي" مديرًا للشؤون الإسلامية بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
330

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قرارًا يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي مديرًا عامًا لإدارة فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

ويعد "السبيعي" من الكوادر المميزة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث اعتلى العديد من المناصب في الإدارات المختلفة بالوزارة أبرزها تكليفه بمنصب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك، حيث حقق نجاحات لافتة، قبل أن يتم تكليفه أخيرًا بمنصب مساعد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة