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"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية

المركز الوطني: حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الخامسة مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد رياح الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:56 AM

"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية

المركز الوطني: حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الخامسة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,578
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201,250 سيارة ..

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14,226
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