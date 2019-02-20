وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-20 توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 08:56 AM

"الأرصاد" ينبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية المركز الوطني: حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الخامسة مساءً





A A A





4 مشاركة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسود منطقة الرياض حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة برياحٍ سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأكّد المركز أن الحالة تشمل كلاً من: ثادق وحريملاء ورماح ومرات، وتبدأ عند العاشرة والثلث صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً.