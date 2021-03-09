النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المعجب": المرأة السعودية تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون

قال إن القيادة أولت مكانة النساء اهتماماً خاصاً للمشاركة في التنمية الوطنية

أكد النائب في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية.

تفصيلا، أوضح "المعجب" أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعجب": المرأة السعودية تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون
سبق

أكد النائب في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية.

تفصيلا، أوضح "المعجب" أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:34 AM

"المعجب": المرأة السعودية تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون

قال إن القيادة أولت مكانة النساء اهتماماً خاصاً للمشاركة في التنمية الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
456

أكد النائب في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية.

تفصيلا، أوضح "المعجب" أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,840
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة