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"ترامب" مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن"

"كوشنر" ألمح إلى أنها لا تضمن حق العودة

ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.

ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن"
سبق

ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.

ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:58 PM

"ترامب" مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن"

"كوشنر" ألمح إلى أنها لا تضمن حق العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,437

ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معجب جدًّا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام يعرف إعلاميًّا بصفقة القرن.

ألمح "كوشنر" في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إلى أن "خطة السلام الأمريكية" قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلًا من عودتهم إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقًا لـ"رويترز".

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