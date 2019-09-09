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بالفيديو .. إصابة 15 طالباً في اصطدام حافلة مدرسية بصهريج في دبي

وقع الحادث على جسر معبر الخليج التجاري

أُصيب 15 طالباً في حادث اصطدام حافلة مدرسية بصهريج مياه، اليوم الإثنين، وقع على جسر معبر الخليج التجاري في إمارة دبي.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت شرطة دبي، في بيان لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "15 طالباً أُصيبوا بجروح بسيطة، إضافة إلى إصابة 3 مشرفين بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتمّ نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ونشرت صفحة شرطة دبي عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، أظهر الضرر في مقدمة الحافلة المدرسية، التابعة لمدرسة "مدرستنا الثانوية الإنجليزية - فرع الورقاء"، التي اصطدمت بالصهريج.

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بالفيديو .. إصابة 15 طالباً في اصطدام حافلة مدرسية بصهريج في دبي
سبق

أُصيب 15 طالباً في حادث اصطدام حافلة مدرسية بصهريج مياه، اليوم الإثنين، وقع على جسر معبر الخليج التجاري في إمارة دبي.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت شرطة دبي، في بيان لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "15 طالباً أُصيبوا بجروح بسيطة، إضافة إلى إصابة 3 مشرفين بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتمّ نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ونشرت صفحة شرطة دبي عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، أظهر الضرر في مقدمة الحافلة المدرسية، التابعة لمدرسة "مدرستنا الثانوية الإنجليزية - فرع الورقاء"، التي اصطدمت بالصهريج.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:46 PM

بالفيديو .. إصابة 15 طالباً في اصطدام حافلة مدرسية بصهريج في دبي

وقع الحادث على جسر معبر الخليج التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب 15 طالباً في حادث اصطدام حافلة مدرسية بصهريج مياه، اليوم الإثنين، وقع على جسر معبر الخليج التجاري في إمارة دبي.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت شرطة دبي، في بيان لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "15 طالباً أُصيبوا بجروح بسيطة، إضافة إلى إصابة 3 مشرفين بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتمّ نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ونشرت صفحة شرطة دبي عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، أظهر الضرر في مقدمة الحافلة المدرسية، التابعة لمدرسة "مدرستنا الثانوية الإنجليزية - فرع الورقاء"، التي اصطدمت بالصهريج.

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