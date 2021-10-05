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سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر

قالت: يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا

أوضحت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنه لدخول المواطنين إلى البلاد، لابد من شرط الحصول على لقاح كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تفيد السفارة بأنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم مرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.

وأضافت، أن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا.. علما أن مبلغ الغرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي، في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح قبل القدوم لنيوزيلندا.

وتابعت: للمعلومية، فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين.

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سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر
سبق

أوضحت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنه لدخول المواطنين إلى البلاد، لابد من شرط الحصول على لقاح كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تفيد السفارة بأنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم مرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.

وأضافت، أن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا.. علما أن مبلغ الغرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي، في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح قبل القدوم لنيوزيلندا.

وتابعت: للمعلومية، فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:53 AM

سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتَي كورونا شرط للدخول من 1 نوفمبر

قالت: يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أنه لدخول المواطنين إلى البلاد، لابد من شرط الحصول على لقاح كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تفيد السفارة بأنه يشترط حصول القادمين إلى نيوزيلندا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، وعليهم إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح عند حجزهم مرافق الحجر الصحي الإلزامي أو ما يثبت إعفاؤهم من اللقاح عند دخولهم المطار.

وأضافت، أن يكون قد مضى على اللقاح ١٤ يوماً على الأقل قبل تاريخ الوصول لنيوزيلندا.. علما أن مبلغ الغرامة يصل كحد أقصى إلى (4000) دولار نيوزيلندي، في حال لم يُثبت المسافر تلقيه اللقاح قبل القدوم لنيوزيلندا.

وتابعت: للمعلومية، فإن حدود نيوزيلندا لا تزال مغلقه لغير النيوزيلنديين.

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