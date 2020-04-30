"بدر آل سعود"عن الإجراءات المطبقة بالمسجد الحرام: عملية ضبط أمني دقيقة واحترافية

أكد أنها أصعب من عمليات إدارة الحشود في الأيام العادية وأشاد بدور "شؤون الحرمين"

أشاد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام المشرف على أعمال القوة الميدانية، الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، بالدور الذي تُقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقدم داخل المسجد الحرام وفي ساحاته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي حمل عنوان (لقاء مع مسؤول ضمن برنامج ليالي رمضان).

وقُدّم اللقاء مساء يوم الأربعاء في الساعة الحادية عشرة بالاتصال عن بُعد عن طريق تطبيق برنامج زوم، وأدار اللقاء مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي، وحضره عدد من منسوبي الرئاسة العامة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف عبر مجلس شباب الرئاسة.

ورحّب النافعي في بداية اللقاء بالأمير بدر بن سعود، واستعرض سيرته الذاتية وأنشطة القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام داخل المسجد الحرام، ونقل تحيات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس له في قبوله للدعوة.

من جانبه تَحَدّث الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، عن العلاقة والشراكة ما بين الرئاسة العامة والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والتي مضى عليها ما يقارب الأربعة عقود، وأوجدت قواسم مشتركة بين الجانبين، وكان لها تأثيرها الإيجابي على العاملين في القوة والرئاسة وفي تقديم خدمة متميزة لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

وذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والرئاسة العامة يتعاونان في أعمال ميدانية كثيرة؛ من بينها إدارة الحشود، ومكافحة الظواهر السلبية داخل المنطقة المركزية، من خلال لجان مشتركة تعمل على مدار الساعة داخل المسجد الحرام وساحاته، كما أن عمليات التنسيق مستمرة في فتح الأبواب وإغلاقها، واستقبال الوفود الرسمية، وهذه الأيام التعاون قائم وبشكل جيد في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام وساحاته؛ لافتًا إلى أن عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة أصعب من عمليات إدارة الحشود في الأيام العادية؛ لأنها عملية ضبط أمني دقيقة تحتاج إلى عمل احترافي ومميز وتحتاج إلى تعاون كبير ما بين الجهات العاملة في المسجد الحرام؛ لأننا نواجه مرضًا ليس له علاج، وينتقل بسرعة عالية، ولا يفرّق بين كبير وصغير، ولا يعترف بمستويات المناعة؛ لذلك نحن نطبق جميع الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق، والتي تتمثل في منع الدخول للمسجد الحرام لغير العاملين من القوات الأمنية ومنسوبي الرئاسة العامة والجهات الصحية، وتطبيق عمليات التباعد الاجتماعي ما بين المصلين بالشراكة مع الرئاسة العامة.

وتابع: تأتي هذه الأعمال المنظمة وفق التوجيهات السامية الكريمة لولاة أمرنا حفظهم الله؛ خاصة وأنهم وفّروا كل الإمكانات التي نحتاجها.

وقال الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود إنه بسبب كورونا أصبحت معظم التعاملات إلكترونية وعن بُعد، وبدأنا نطوّر في هذه الأنظمة ونستفيد منها بشكل جميل، والمؤمل في الخطوة القادمة إن شاء الله أن يشمل هذا التطوير أنظمة إدارة الحشود وإحصاء زوار وقاصدي المسجد الحرام؛ خاصة وأن الرئاسة متميزة في هذا الجانب؛ فمن خلال اطلاعي على الخطة التشغيلية للرئاسة وجدتها منظمة وفيها حوكمة للأعمال، وهذا دليل على أن الرئاسة العامة تحت إدارة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مصنع لكفاءات شابة مميزة في تنفيذها للأعمال بكل احترافية؛ فمن المحاور التي أُعجبت بها في خطة الرئاسة العامة ووجدتها تتوافق مع رؤيتنا في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام؛ محور الاتصال المؤسسي والتميز التطويري والقوى العاملة والنشاط الاجتماعي والتحول الرقمي ومحاور التكامل والرقابة والتميز التشغيلي.

وطالب مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العاملين في المسجد الحرام، بزيادة التعاون فيما بينهم وأن يتفهموا أن الإجراءات والأنظمة تطبّق دون استثناءات، وعلينا الالتزام لتحقيق أسباب السلامة والخروج من هذه الأزمة بإذن الله تعالى.

وحفّز همة الشباب العاملين بالرئاسة العامة قائلًا: "الشباب اليوم يمثلون ما يقرب من 80% من سكان المملكة؛ فهم الأمل، ورؤية المملكة 2030 قائمة عليهم ومن أجلهم، وما نحن إلا عون لهم، وعليهم العمل بجد واجتهاد وتطوير أنفسهم، ونحن علينا الثقة بهم وبمجهوداتكم وتسليمهم بعضًا من الأعمال لإدارتها وتنفيذها وتكريم المبدعين ومحاسبة المقصرين؛ فنحن في زمن العمل والجد والاجتهاد، ولغة هذا الزمن القائمة على التقنية والسرعة تناسبهم فهم أهلها، ومع الإمكانيات التي تقدّمها الدولة المباركة؛ ما عليهم إلا الإبداع والتميز ونحن سندعمهم ونشجعهم.

وختم حديثه بدعائه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما قدموه من جهود كبيرة لحفظ حياة الإنسان من هذا المرض الخطير، ووجّه لوزير الداخلية والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام، ولقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، كل الشكر على ما يقدمونه من جهود مشكورة ومقدرة، كما شكر منسوبي الرئاسة ورجال الأمن العاملين بالمسجد الحرام وفي ساحاته على ما يقومون به من أعمال جليلة.

وقال الأمير بدر بن سعود آل سعود: نحن في دولة مباركة تقدم الكثير من الدعم والتوجيه والعناية لكل القطاعات بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- فنسأل عز وجل لهم العون والتوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء شكر النافعي الأمير بدر بن سعود آل سعود على إثرائه هذا اللقاء والذي كان له بالغ الأثر في الزملاء؛ لافتًا إلى أن الرئاسة والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام شركاء نجاح على الدوام يقدم هذا البرنامج عن بُعد لإثراء أعضاء المجلس التحاوري لشباب الرئاسة العامة على مستوى القيادات الشابة.