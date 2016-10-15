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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمرور والدوريات

أشاد بدورهم واستمع لشرح مفصل عن آلية العمل

استقبل أمير القصيم فيصل بن مشعل، في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي، يرافقه مدير إدارة مرور المنطقة العقيد صالح العواجي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لإنجاز إدارتي المرور ودوريات الأمن خلال العام الماضي.

وتسلم التقرير الإحصائي السنوي لإدارة المرور، واستمع لشرح من العقيد العواجي عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات إدارة المرور، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها، مستعرضاً البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تسلم سموه التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، مستمعاً لشرح مفصل من العقيد المديهش، عن أبرز إنجازات دوريات الأمن والأنشطة والبرامج المنفذة.

وثمن أمير القصيم المنجزات الأمنية التي تضمنها تقرير إدارتي المرور ودوريات الأمن، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل الأمني في مختلف القطاعات الأمنية؛ للقيام بدورها في حفظ الأمن بالمنطقة.

وأشاد بالعمل الذي يؤديه رجال الدوريات لحفظ الأمن، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، منوهاً بالدور الفاعل لرجال المرور بالميدان وإسهامهم في توعية قائدي المركبات للحد من وقوع الحوادث المرورية، وتعاون الجهات الأمنية الأخرى مع إدارة المرور لتحقيق السلامة للجميع.

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أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمرور والدوريات
سبق

استقبل أمير القصيم فيصل بن مشعل، في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي، يرافقه مدير إدارة مرور المنطقة العقيد صالح العواجي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لإنجاز إدارتي المرور ودوريات الأمن خلال العام الماضي.

وتسلم التقرير الإحصائي السنوي لإدارة المرور، واستمع لشرح من العقيد العواجي عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات إدارة المرور، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها، مستعرضاً البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تسلم سموه التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، مستمعاً لشرح مفصل من العقيد المديهش، عن أبرز إنجازات دوريات الأمن والأنشطة والبرامج المنفذة.

وثمن أمير القصيم المنجزات الأمنية التي تضمنها تقرير إدارتي المرور ودوريات الأمن، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل الأمني في مختلف القطاعات الأمنية؛ للقيام بدورها في حفظ الأمن بالمنطقة.

وأشاد بالعمل الذي يؤديه رجال الدوريات لحفظ الأمن، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، منوهاً بالدور الفاعل لرجال المرور بالميدان وإسهامهم في توعية قائدي المركبات للحد من وقوع الحوادث المرورية، وتعاون الجهات الأمنية الأخرى مع إدارة المرور لتحقيق السلامة للجميع.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
10:11 PM

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمرور والدوريات

أشاد بدورهم واستمع لشرح مفصل عن آلية العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استقبل أمير القصيم فيصل بن مشعل، في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي، يرافقه مدير إدارة مرور المنطقة العقيد صالح العواجي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لإنجاز إدارتي المرور ودوريات الأمن خلال العام الماضي.

وتسلم التقرير الإحصائي السنوي لإدارة المرور، واستمع لشرح من العقيد العواجي عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات إدارة المرور، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها، مستعرضاً البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بأنظمة المرور، كما تسلم سموه التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالمنطقة، مستمعاً لشرح مفصل من العقيد المديهش، عن أبرز إنجازات دوريات الأمن والأنشطة والبرامج المنفذة.

وثمن أمير القصيم المنجزات الأمنية التي تضمنها تقرير إدارتي المرور ودوريات الأمن، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل الأمني في مختلف القطاعات الأمنية؛ للقيام بدورها في حفظ الأمن بالمنطقة.

وأشاد بالعمل الذي يؤديه رجال الدوريات لحفظ الأمن، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، منوهاً بالدور الفاعل لرجال المرور بالميدان وإسهامهم في توعية قائدي المركبات للحد من وقوع الحوادث المرورية، وتعاون الجهات الأمنية الأخرى مع إدارة المرور لتحقيق السلامة للجميع.

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