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السعودية توقِّع مذكرة نوايا لدراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا

وقَّعها: "الفالح" و"القصبي" مع الجانب الجنوب إفريقي بحضور رئيس البلاد

استقبل الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أمس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب إفريقيا، ونقلا لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتطلعات قيادة السعودية لتعزيز الشراكة بين البلدَيْن للمستويات الاستراتيجية الأكبر.

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة نوايا مع الجانب الجنوب إفريقي، وقَّعها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا جيف راديبيه، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز، ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب إفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية في موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وجنوب إفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز، وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز. كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس الفالح كان قد زار جنوب إفريقيا أمس، وعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع نظيره وزير الطاقة بجنوب إفريقيا جيف راديبيه، ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتشيه، ووزير التجارة روب ديفيز، وتم بحث آفاق الاستثمارات المشتركة بين السعودية وجنوب إفريقيا في الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات وصناعة تكرير النفط هناك. كما تطرق والوفد المرافق له خلال اجتماعات مشتركة مع ممثلي قطاعات الطاقة والموارد المعدنية في جنوب إفريقيا إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الطاقة، وسبل تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، فضلاً عن آفاق وفرص التعاون الواعدة مع السعودية في قطاع التعدين الذي تستهدف السعودية تحويله إلى ركيزة ثالثة، تدعم متانة اقتصادها الوطني.

كما التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ‏وزير الطاقة في جنوب إفريقيا جيف راديبي، ووزير الموارد المعدنية جاويد مانتاشا، ووزير التجارة والصناعة روب ديفيز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية توقِّع مذكرة نوايا لدراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا
سبق

استقبل الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أمس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب إفريقيا، ونقلا لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتطلعات قيادة السعودية لتعزيز الشراكة بين البلدَيْن للمستويات الاستراتيجية الأكبر.

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة نوايا مع الجانب الجنوب إفريقي، وقَّعها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا جيف راديبيه، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز، ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب إفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية في موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وجنوب إفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز، وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز. كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس الفالح كان قد زار جنوب إفريقيا أمس، وعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع نظيره وزير الطاقة بجنوب إفريقيا جيف راديبيه، ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتشيه، ووزير التجارة روب ديفيز، وتم بحث آفاق الاستثمارات المشتركة بين السعودية وجنوب إفريقيا في الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات وصناعة تكرير النفط هناك. كما تطرق والوفد المرافق له خلال اجتماعات مشتركة مع ممثلي قطاعات الطاقة والموارد المعدنية في جنوب إفريقيا إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الطاقة، وسبل تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، فضلاً عن آفاق وفرص التعاون الواعدة مع السعودية في قطاع التعدين الذي تستهدف السعودية تحويله إلى ركيزة ثالثة، تدعم متانة اقتصادها الوطني.

كما التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ‏وزير الطاقة في جنوب إفريقيا جيف راديبي، ووزير الموارد المعدنية جاويد مانتاشا، ووزير التجارة والصناعة روب ديفيز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
09:26 PM

السعودية توقِّع مذكرة نوايا لدراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا

وقَّعها: "الفالح" و"القصبي" مع الجانب الجنوب إفريقي بحضور رئيس البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أمس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب إفريقيا، ونقلا لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتطلعات قيادة السعودية لتعزيز الشراكة بين البلدَيْن للمستويات الاستراتيجية الأكبر.

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة نوايا مع الجانب الجنوب إفريقي، وقَّعها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا جيف راديبيه، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز، ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب إفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية الجنوب إفريقية في موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وجنوب إفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز، وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز. كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس الفالح كان قد زار جنوب إفريقيا أمس، وعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع نظيره وزير الطاقة بجنوب إفريقيا جيف راديبيه، ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتشيه، ووزير التجارة روب ديفيز، وتم بحث آفاق الاستثمارات المشتركة بين السعودية وجنوب إفريقيا في الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات وصناعة تكرير النفط هناك. كما تطرق والوفد المرافق له خلال اجتماعات مشتركة مع ممثلي قطاعات الطاقة والموارد المعدنية في جنوب إفريقيا إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين في الطاقة، وسبل تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، فضلاً عن آفاق وفرص التعاون الواعدة مع السعودية في قطاع التعدين الذي تستهدف السعودية تحويله إلى ركيزة ثالثة، تدعم متانة اقتصادها الوطني.

كما التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ‏وزير الطاقة في جنوب إفريقيا جيف راديبي، ووزير الموارد المعدنية جاويد مانتاشا، ووزير التجارة والصناعة روب ديفيز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

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