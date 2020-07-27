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5  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول وتساقط بَرَد وأتربة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى صباح الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان ونجران ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.30 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران ذكرت الهيئة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد إنذارًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيهات عدة أخرى لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وعرفات ومزدلفة ومنى والخرمة وتربة ورنية. وكذلك أمطار رعدية على القنفذة والليث. وتستمر الحالات للساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

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5  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول وتساقط بَرَد وأتربة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان ونجران ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.30 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران ذكرت الهيئة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد إنذارًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيهات عدة أخرى لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وعرفات ومزدلفة ومنى والخرمة وتربة ورنية. وكذلك أمطار رعدية على القنفذة والليث. وتستمر الحالات للساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:38 AM

5  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول وتساقط بَرَد وأتربة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى صباح الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان ونجران ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.30 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران ذكرت الهيئة أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد إنذارًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيهات عدة أخرى لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة وعرفات ومزدلفة ومنى والخرمة وتربة ورنية. وكذلك أمطار رعدية على القنفذة والليث. وتستمر الحالات للساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المخواة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

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