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"الحوار الوطني" يستعرض تجربة المملكة في التعامل مع كورونا وإدارتها في كافة المجالات

في لقاء ينظمه مساء الغد عن بعد بمشاركة مسؤولين وأكاديميين ومختصين

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على مدى يومين، لقاء بعنوان "حوارات المملكة عن بعد.. قدرات وطنية تقود الأزمات"، اعتباراً من الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت، يستعرض فيه تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، بمشاركة الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء المركز، والدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار اضطلاع المركز بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات الراهنة، ومنها أزمة كورونا، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية للتعامل مع هذا الخطر في كافة المجالات.

كما يأتي تنظيم اللقاء استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز عن بُعد خلال هذه الفترة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وخاصة في مثل الظروف الحالية.

ويشهد اللقاء إقامة خمس جلسات، يشارك فيها عدد من العلماء والأكاديميين والمختصين يتناول خلالها الكثير من المحاور التي تبرز جهود المملكة في التعامل مع الأزمة وآثارها وكيفية إدارتها، سواء على المستوى الإعلامي أو الصحي أو الاجتماعي أو الغذائي.

وتناقش الجلسة الأولى "التغيرات الاجتماعية في ظل الأزمات"، في حين تبحث الجلسة الثانية "التداعيات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا"، بينما تبرز الجلسة الثالثة "دور الجهات الحكومية في إدارة جائحة كورونا"، فيما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان "الخطاب الإعلامي في الأزمات".

يشار إلى أن جميع الجلسات والمشاركات سيتم إدارتها عن بعد ضمن مبادرات وبرامج المركز لتنفيذ فعالياته وأنشطته عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها المملكة احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال برنامج زوم على الرابط التالي لليوم الأول: https://zoom.us/j/95978758188، وعلى الرابط التالي لليوم الثاني: https://zoom.us/j/99489265701، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمركز.

الحوار الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحوار الوطني" يستعرض تجربة المملكة في التعامل مع كورونا وإدارتها في كافة المجالات
سبق

ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على مدى يومين، لقاء بعنوان "حوارات المملكة عن بعد.. قدرات وطنية تقود الأزمات"، اعتباراً من الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت، يستعرض فيه تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، بمشاركة الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء المركز، والدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار اضطلاع المركز بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات الراهنة، ومنها أزمة كورونا، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية للتعامل مع هذا الخطر في كافة المجالات.

كما يأتي تنظيم اللقاء استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز عن بُعد خلال هذه الفترة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وخاصة في مثل الظروف الحالية.

ويشهد اللقاء إقامة خمس جلسات، يشارك فيها عدد من العلماء والأكاديميين والمختصين يتناول خلالها الكثير من المحاور التي تبرز جهود المملكة في التعامل مع الأزمة وآثارها وكيفية إدارتها، سواء على المستوى الإعلامي أو الصحي أو الاجتماعي أو الغذائي.

وتناقش الجلسة الأولى "التغيرات الاجتماعية في ظل الأزمات"، في حين تبحث الجلسة الثانية "التداعيات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا"، بينما تبرز الجلسة الثالثة "دور الجهات الحكومية في إدارة جائحة كورونا"، فيما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان "الخطاب الإعلامي في الأزمات".

يشار إلى أن جميع الجلسات والمشاركات سيتم إدارتها عن بعد ضمن مبادرات وبرامج المركز لتنفيذ فعالياته وأنشطته عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها المملكة احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال برنامج زوم على الرابط التالي لليوم الأول: https://zoom.us/j/95978758188، وعلى الرابط التالي لليوم الثاني: https://zoom.us/j/99489265701، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمركز.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:52 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:46 PM

"الحوار الوطني" يستعرض تجربة المملكة في التعامل مع كورونا وإدارتها في كافة المجالات

في لقاء ينظمه مساء الغد عن بعد بمشاركة مسؤولين وأكاديميين ومختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على مدى يومين، لقاء بعنوان "حوارات المملكة عن بعد.. قدرات وطنية تقود الأزمات"، اعتباراً من الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت، يستعرض فيه تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، بمشاركة الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء المركز، والدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار اضطلاع المركز بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات الراهنة، ومنها أزمة كورونا، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية للتعامل مع هذا الخطر في كافة المجالات.

كما يأتي تنظيم اللقاء استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز عن بُعد خلال هذه الفترة، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وخاصة في مثل الظروف الحالية.

ويشهد اللقاء إقامة خمس جلسات، يشارك فيها عدد من العلماء والأكاديميين والمختصين يتناول خلالها الكثير من المحاور التي تبرز جهود المملكة في التعامل مع الأزمة وآثارها وكيفية إدارتها، سواء على المستوى الإعلامي أو الصحي أو الاجتماعي أو الغذائي.

وتناقش الجلسة الأولى "التغيرات الاجتماعية في ظل الأزمات"، في حين تبحث الجلسة الثانية "التداعيات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا"، بينما تبرز الجلسة الثالثة "دور الجهات الحكومية في إدارة جائحة كورونا"، فيما تأتي الجلسة الرابعة بعنوان "الخطاب الإعلامي في الأزمات".

يشار إلى أن جميع الجلسات والمشاركات سيتم إدارتها عن بعد ضمن مبادرات وبرامج المركز لتنفيذ فعالياته وأنشطته عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها المملكة احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال برنامج زوم على الرابط التالي لليوم الأول: https://zoom.us/j/95978758188، وعلى الرابط التالي لليوم الثاني: https://zoom.us/j/99489265701، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي للمركز.

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