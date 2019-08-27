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"الصحة": تسجيل 244 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم واحد.. الصين تسجّل 32 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في الصين 94 ألفاً و765 إصابة.

وذكرت اللجنة الصحية الصينية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة من جرّاء تداعيات الإصابة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفاً و698 حالة.

وأكدت اللجنة أن تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين تحت السيطرة، وأن المناطق متوسطة ومرتفعة الخطورة انخفضت إلى 38 منطقة.

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في يوم واحد.. الصين تسجّل 32 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات
سبق

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في الصين 94 ألفاً و765 إصابة.

وذكرت اللجنة الصحية الصينية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة من جرّاء تداعيات الإصابة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفاً و698 حالة.

وأكدت اللجنة أن تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين تحت السيطرة، وأن المناطق متوسطة ومرتفعة الخطورة انخفضت إلى 38 منطقة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:40 PM

في يوم واحد.. الصين تسجّل 32 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في الصين 94 ألفاً و765 إصابة.

وذكرت اللجنة الصحية الصينية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة من جرّاء تداعيات الإصابة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفاً و698 حالة.

وأكدت اللجنة أن تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين تحت السيطرة، وأن المناطق متوسطة ومرتفعة الخطورة انخفضت إلى 38 منطقة.

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