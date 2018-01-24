أمين الشرقية يتفقد 4 بلديات ويعلن عن حزمة مشاريع بأكثر من 84 مليون ريال

استكمالاً لجولاته للاطلاع على سير المشروعات والخدمات المقدمة للمستفيدين

أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن حزمة من المشاريع المزمع تنفيذها في كل من: بلدية عريعرة وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر وبلدية بقيق، والتي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٤ مليون ريال.

وتوزعت كالتالي: بلدية جوف بني هاجر مشاريع درء سيول ومشاريع سفلتة وإنارة شوارع ومجسمات جمالية ومشاريع التخلص من النفايات وتسوير مقابر ومغاسل موتى وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق العامة والطرق.

وأشار إلى أن تكلفتها تبلغ أكثر من 29 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة مشاريع بلدية عين دار أكثر من ثمانية ملايين ريال؛ تمثلت في إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة، وإنشاء مبنى المجلس البلدي وسفلتة وأرصفة وإنارة، وإنشاء مبان ومرافق عامة وتسوية وتطوير وتنمية مخططات واستكمال إنشاء مردم صحي.

وتابع: فيما بلغت تكلفة مشاريع بلدية بقيق أكثر من 38 مليون ريال؛ تمثلت في سفلتة وأرصفة وإنارة، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء مجسمات جمالية وشاشات في الأماكن العامة، وسفلتة وأرصفة وإنارة لبقيق والهجر التابعة لها، وإنشاء ملاعب رياضية، والتخلص من النفايات، وردم المستنقعات واستكمال مبنى المركز الحضاري، وإنشاء مباني بلدية ومرافق عامة وتطوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى ابقيق وقراها وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق.

كما بلغت تكلفة مشاريع بلدية عريعرة أكثر من 11 مليون ريال أبرزها: سفلتة وأرصفة وإنارة، واستكمال مشروع أسواق شعبية، وتحسين وتجميل الشوارع بعريعرة وقراها، وسفلتة وأرصفة وإنارة وحدائق وممرات مشاة وساحات بلدية وأسواق ومسلخ وسوق خضار بجودة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن جولة الأمين شملت بلدية بقيق وبلدية جوف بني هاجر وبلدية عريعرة وبلدية عين دار، والتي تأتي استكمالاً لجولاته التفقدية، للاطلاع على سير المشروعات التي يتم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها، وكذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً إلى أن الأمين التقى خلال الزيارة بالمجالس البلدية وبالمواطنين، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم، حول الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وأشار إلى أن المشاريع التي أعلن عنها خلال الزيارة تأتي ضمن ميزانية العام المالي الجديد، وخطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ عديد المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

ولفت "الصفيان" إلى أهمية الزيارة والتي تأتي من حرص الأمين على تفقد سير العمل في جميع البلديات، والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك تفقد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها.

وأضاف أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.