بتوجيه أمير مكة.. إقامة ورشة عمل "حجاج بيت الله أغلى الضيوف" بالموية

استعرضت الدور المناط بأفراد المجتمع تجاه الحجاج وخرجت بعدة توصيات

أقيمت في محافظة الموية، بمقر المحافظة، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟"، ورشة عمل بعنوان "حجاج بيت الله أغلى الضيوف"، بحضور محافظ الموية قباس وصل الله الحارثي، ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية وممثلي القطاعين العام والخاص وشيوخ القبائل ورجال الأعمال والقطاعات الخيرية والاجتماعية.

وأقيمت الورشة بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمبادرة مجتمعية من جمعية رضوان الخيرية بمركز رضوان التي عملت على تجهيزات الورشة وترتيباتها بإدارة عبدالله بن نشاء البقمي، إيماناً بالدور التنموي المجتمعي الوطني الواجب عليها.

واستعرضت الورشة أهمية الدور المناط بأفراد المجتمع السعودي تجاه ضيوف الرحمن وما يخص محافظة الموية؛ كونها منطقة مرور حجاج بيت الله الحرام القادمين براً من وسط وشرق وجنوب المملكة، وبحث تطوير مخيم استقبال ضيوف الرحمن في نسخته الثالثة للموسم الحالي 1440.

وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات والمقترحات التطويرية التي ستسهم في رفع درجة الخدمة لحجاج بيت الله الحرام في العام الحالي بمحافظة الموية سعياً لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله فيما يعنى بأهمية وأولوية خدمة حجاج بيت الله.