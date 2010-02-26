الشرطة البريطانية: أربعة قتلى في انفجار مدينة ليستر

أونيل: نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يُعرف مصيرهم

قالت شرطة ليستر، اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار بعقار في المدينة التي تقع في وسط انجلترا، مساء الأحد، فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفى.

كان مسؤولون قد ذكروا أن انفجاراً دمّر متجراً ومنزلاً في ليستر، يوم الأحد؛ ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل وفق "رويترز".

وقال مفوض الشرطة في ليستر شين أونيل: "نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يُعرف مصيرهم بعد، وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أيّ ضحايا آخرين".

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قالت: نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالمُلابسات

الشرطة البريطانية تعلن أن انفجار ليستر "ليس إرهابياً"

أكّدت الشرطة البريطانية، أن حادث الانفجار وانهيار منزل، الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة في مدينة ليستر - وسط إنجلترا، لا علاقة له بـ "الإرهاب"، بحسب التحقيقات المبدئية.

وأفادت الشرطة المحلية، في بيان، بأن "سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ليستر شاير" وفق "سكاي نيوز".

وتابع: "نود أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالمُلابسات المحيطة بالحادث، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك دليلٌ على أنه مرتبطٌ بالإرهاب".

ووقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة، حيث تمّ إخلاء المحال والمنازل في المنطقة، وتمّ نقل المتضررين من الحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراءٍ مؤقت، على ما أفادت به الشرطة.

وقطعت السلطات الكهرباء عن عددٍ من المحال والمنازل بالمنطقة في أثناء تعامل فرق الطوارئ مع الحادث "الكبير".

وكانت شرطة ليستر شاير قد نوّهت على "تويتر": "هناك حادث كبير وكل خدمات الطوارئ تتعامل حالياً مع ذلك"، وأعلنت خدمات الإسعاف نقل 4 أشخاص إلى المستشفى بعد الحادث.

وقال مستشفى ليستر الملكي إنه يعالج 4 جرحى "في حالة حرجة"، ونصح المواطنين "برجاء تفادي المنطقة"؛ مشيراً إلى إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث.