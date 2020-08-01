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"الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف

زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتم خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود.

وصرح “الشرعان” بأن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقًا لحرص أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات.

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"الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف
سبق

زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتم خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود.

وصرح “الشرعان” بأن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقًا لحرص أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:24 PM

"الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتم خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود.

وصرح “الشرعان” بأن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقًا لحرص أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات.

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