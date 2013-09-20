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بقرار من "الجدعان".."بن زرعة" رئيسًا للمكتب السعودي في صندوق النقد الدولي

لخبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام

أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتعيين عبدالله بن فهد بن زرعة رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي. وثمّن "الجدعان" جهود ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترةالتي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.
وجاء تعيين"بن زرعة" استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبرمختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارةعملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.
من جهته، عبّر "بن زرعة" عن شكره وتقديره للقيادة ووزير المالية على ثقتهم الكريمة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي مالياً واقتصادياً في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها الاقتصاديةوالتنموية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم ٢٤ مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى ١٩٠ دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار من "الجدعان".."بن زرعة" رئيسًا للمكتب السعودي في صندوق النقد الدولي
سبق

أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتعيين عبدالله بن فهد بن زرعة رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي. وثمّن "الجدعان" جهود ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترةالتي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.
وجاء تعيين"بن زرعة" استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبرمختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارةعملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.
من جهته، عبّر "بن زرعة" عن شكره وتقديره للقيادة ووزير المالية على ثقتهم الكريمة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي مالياً واقتصادياً في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها الاقتصاديةوالتنموية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم ٢٤ مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى ١٩٠ دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:07 PM

بقرار من "الجدعان".."بن زرعة" رئيسًا للمكتب السعودي في صندوق النقد الدولي

لخبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,584

أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتعيين عبدالله بن فهد بن زرعة رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي. وثمّن "الجدعان" جهود ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترةالتي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.
وجاء تعيين"بن زرعة" استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبرمختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارةعملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.
من جهته، عبّر "بن زرعة" عن شكره وتقديره للقيادة ووزير المالية على ثقتهم الكريمة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي مالياً واقتصادياً في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها الاقتصاديةوالتنموية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم ٢٤ مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى ١٩٠ دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

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