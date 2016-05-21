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بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية

أزالت البسطات العشوائية المستغلة للأرصفة ومواقف السيارات

ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.

من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.

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بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية
سبق

ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.

من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:17 PM

بلدية جنوب الطائف ترصد 51 مخالفة بمرافق الأغذية الرمضانية

أزالت البسطات العشوائية المستغلة للأرصفة ومواقف السيارات

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فهد العتيبي - الطائف
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ضبطت بلدية جنوب الفرعية بأمانة محافظة الطائف 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية الواقعة في حدودها، ضمن "حملة الرقابة البلدية" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: المخالفات الصحية المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، فيما اتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.

من ناحية أخرى، قامت بلدية جنوب الطائف الفرعية بإزالة البسطات العشوائية المخالفة والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكلٍ غير صحي، مما قد يتسبب في أخطار صحية على المستهلكين.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.

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