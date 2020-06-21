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متحدث الداخلية لـ"سبق": عودة قاعات الأفراح للعمل.. و50 شخصًا الحد الأعلى للحضور

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب لـ"سبق" أن الأمر بعودة الحياة إلى أوضاعها الطبيعية والذي نص على عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، يشمل كذلك قاعات المناسبات، باشتراط تطبيق البروتوكولات الصحية التي تنص على أن لا يزيد العدد على 50 شخصاً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

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متحدث الداخلية لـ"سبق": عودة قاعات الأفراح للعمل.. و50 شخصًا الحد الأعلى للحضور
سبق

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب لـ"سبق" أن الأمر بعودة الحياة إلى أوضاعها الطبيعية والذي نص على عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، يشمل كذلك قاعات المناسبات، باشتراط تطبيق البروتوكولات الصحية التي تنص على أن لا يزيد العدد على 50 شخصاً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:37 PM

متحدث الداخلية لـ"سبق": عودة قاعات الأفراح للعمل.. و50 شخصًا الحد الأعلى للحضور

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,960

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب لـ"سبق" أن الأمر بعودة الحياة إلى أوضاعها الطبيعية والذي نص على عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، يشمل كذلك قاعات المناسبات، باشتراط تطبيق البروتوكولات الصحية التي تنص على أن لا يزيد العدد على 50 شخصاً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

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