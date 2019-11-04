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انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة إلى 93 مليار ريال في 9 أشهر

تحويلات السعوديين للخارج تراجعت أيضاً خلال تسعة أشهر بـ 2019

سجّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، تراجعاً بنسبة 11 % خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2019؛ لتصل إلى 93 مليار ريال مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك بعد أن ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4 %؛ لتبلغ 10.28 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر 2019 التي نقلها موقع "أرقام" الاقتصادي.

وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، إلى 42 مليار ريال بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك بعد أن انخفضت تحويلاتهم للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018؛ لتصل إلى 4.53 مليار ريال.

تحويلات الأجانب المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة إلى 93 مليار ريال في 9 أشهر
سبق

سجّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، تراجعاً بنسبة 11 % خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2019؛ لتصل إلى 93 مليار ريال مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك بعد أن ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4 %؛ لتبلغ 10.28 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر 2019 التي نقلها موقع "أرقام" الاقتصادي.

وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، إلى 42 مليار ريال بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك بعد أن انخفضت تحويلاتهم للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018؛ لتصل إلى 4.53 مليار ريال.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:10 PM

انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة إلى 93 مليار ريال في 9 أشهر

تحويلات السعوديين للخارج تراجعت أيضاً خلال تسعة أشهر بـ 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، تراجعاً بنسبة 11 % خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2019؛ لتصل إلى 93 مليار ريال مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك بعد أن ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4 %؛ لتبلغ 10.28 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر 2019 التي نقلها موقع "أرقام" الاقتصادي.

وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، إلى 42 مليار ريال بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك بعد أن انخفضت تحويلاتهم للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018؛ لتصل إلى 4.53 مليار ريال.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,922
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,343
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,545

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