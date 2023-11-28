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وضعنا الصحي فوق الممتاز.. الكويت: لن نغلق المطار و لا الحدود

تعليق الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية اعتبارًا من اليوم.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فالدول الأفريقية التسع التي تشملها القرارات هي "جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، زامبيا، مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء تطبيق الحجر المؤسسي 7 أيام على المواطنين القادمين منها مع إجراء فحص " PCR" عند الوصول وفي اليوم السادس، ومنع غير الكويتيين القادمين مباشرة منها من دخول الكويت ما لم يقيموا خارجها 14 يومًا.

وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عقب اجتماع لجنة طوارئ كورونا إلى أن "المطار لن يُغلق والحدود لن تُغلق".

وقال إن "هناك خطوات يجب أن يتخذها الجميع سواء ممن هم داخل الكويت أو من سيعودون إلى البلاد"، مؤكداً أن "الوضع الصحي فوق الممتاز".

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وضعنا الصحي فوق الممتاز.. الكويت: لن نغلق المطار و لا الحدود
سبق

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية اعتبارًا من اليوم.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فالدول الأفريقية التسع التي تشملها القرارات هي "جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، زامبيا، مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء تطبيق الحجر المؤسسي 7 أيام على المواطنين القادمين منها مع إجراء فحص " PCR" عند الوصول وفي اليوم السادس، ومنع غير الكويتيين القادمين مباشرة منها من دخول الكويت ما لم يقيموا خارجها 14 يومًا.

وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عقب اجتماع لجنة طوارئ كورونا إلى أن "المطار لن يُغلق والحدود لن تُغلق".

وقال إن "هناك خطوات يجب أن يتخذها الجميع سواء ممن هم داخل الكويت أو من سيعودون إلى البلاد"، مؤكداً أن "الوضع الصحي فوق الممتاز".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:00 PM

وضعنا الصحي فوق الممتاز.. الكويت: لن نغلق المطار و لا الحدود

تعليق الطيران المباشر مع 9 دول أفريقية

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أيمن حسن - الرياض
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أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية اعتبارًا من اليوم.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فالدول الأفريقية التسع التي تشملها القرارات هي "جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، زامبيا، مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء تطبيق الحجر المؤسسي 7 أيام على المواطنين القادمين منها مع إجراء فحص " PCR" عند الوصول وفي اليوم السادس، ومنع غير الكويتيين القادمين مباشرة منها من دخول الكويت ما لم يقيموا خارجها 14 يومًا.

وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عقب اجتماع لجنة طوارئ كورونا إلى أن "المطار لن يُغلق والحدود لن تُغلق".

وقال إن "هناك خطوات يجب أن يتخذها الجميع سواء ممن هم داخل الكويت أو من سيعودون إلى البلاد"، مؤكداً أن "الوضع الصحي فوق الممتاز".

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