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حاميها حراميها..توقيف مسؤول كبير بالمخابرات الكندية بتهمة التجسس

سرق وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.. يمثل أمام القضاء قريبًا

أوقفت السلطات الفيدرالية الكندية، يوم أمس الجمعة، مسؤولًا كبيرًا في المخابرات بعد اتهامه بسرقة وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الكندية أن الشرطة الفيدرالية أوقفت الضابط الكندي كاميرون أورتيس، الذي يعمل ضمن وحدة المخابرات، بعد معلومات عن قيامه بتهريب وسرقة معلومات ووثائق سرية لأطراف خارجية.

وبحسب سبوتنيك عربي: نقلت القناة تصريحات المدعي العام الكندي جون ماكفارلين، الذي أوضح أن الضابط الكندي سيمثل أمام القضاء قريبًا، وهو الآن تحت الاحتجاز الوقائي، وتقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي عمل معها.

ويواجه الضابط الكندي كاميرون أورتيس، خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حاميها حراميها..توقيف مسؤول كبير بالمخابرات الكندية بتهمة التجسس
سبق

أوقفت السلطات الفيدرالية الكندية، يوم أمس الجمعة، مسؤولًا كبيرًا في المخابرات بعد اتهامه بسرقة وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الكندية أن الشرطة الفيدرالية أوقفت الضابط الكندي كاميرون أورتيس، الذي يعمل ضمن وحدة المخابرات، بعد معلومات عن قيامه بتهريب وسرقة معلومات ووثائق سرية لأطراف خارجية.

وبحسب سبوتنيك عربي: نقلت القناة تصريحات المدعي العام الكندي جون ماكفارلين، الذي أوضح أن الضابط الكندي سيمثل أمام القضاء قريبًا، وهو الآن تحت الاحتجاز الوقائي، وتقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي عمل معها.

ويواجه الضابط الكندي كاميرون أورتيس، خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:18 PM

حاميها حراميها..توقيف مسؤول كبير بالمخابرات الكندية بتهمة التجسس

سرق وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.. يمثل أمام القضاء قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,201

أوقفت السلطات الفيدرالية الكندية، يوم أمس الجمعة، مسؤولًا كبيرًا في المخابرات بعد اتهامه بسرقة وثائق سرية وحساسة لصالح دولة أجنبية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الكندية أن الشرطة الفيدرالية أوقفت الضابط الكندي كاميرون أورتيس، الذي يعمل ضمن وحدة المخابرات، بعد معلومات عن قيامه بتهريب وسرقة معلومات ووثائق سرية لأطراف خارجية.

وبحسب سبوتنيك عربي: نقلت القناة تصريحات المدعي العام الكندي جون ماكفارلين، الذي أوضح أن الضابط الكندي سيمثل أمام القضاء قريبًا، وهو الآن تحت الاحتجاز الوقائي، وتقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي عمل معها.

ويواجه الضابط الكندي كاميرون أورتيس، خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي.

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