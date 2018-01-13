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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة وغربها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:16 AM

"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة وغربها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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