النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

لا تشك في ذكائك.. إليك أفضل 5 طرق لتعلم كل ما هو جديد

لا تستعمل قلم التظليل

هل تجد صعوبة في تعلم كل ما هو جديد؟ المشكلة ليست في ذكائك، إنما مشكلتك في الطرق التي تريد التعلم من خلالها.

وفي تقرير مصور يقدم موقع "CNBC" بالعربية، خمس طرق تضمن لك تعلم أي شيء جديد، وهذه الطرق هي:

* لا تستعمل قلم التظليل

ينصح الخبراء أن لا تستعمل قلم التظليل لأنه بلا فائدة، إنما يقترح الخبراء تلخيص الأفكار المهمة بكلماتك.

* اقض المزيد من الوقت بتعلم ما أنت ضعيف فيه

على الإنسان أن يقضي المزيد من الوقت في تعلم الموضوعات والمهارات التي لا يجيدها، لأن ذلك يضمن له فهم الموضوعات بشكل كامل

* لا تضغط نفسك قبل الامتحان

يؤكد الخبراء على ضرورة استغلال الوقت بشكل جيد، وتقسيم الدراسة والمذاكرة على فترات جيدة، مما يعطي المتعلم فرصة التعمق في المواضيع أكثر وفهمها.

* ابحث دائمًا عن النقد البناء

المديح الدائم لن ينفعك بتاتًا، لذا لابد من الاستماع إلى من يقدم لنا نقدًا بناءً، فيكشف لنا الأخطاء، ويصحح المعلومات.

* اقتنع بأن ذكاءك ليس محدودًا

ليس هناك شيء اسمه ذكاء رياضي أو اجتماعي أو علمي، ولكن هناك جانباً تركز عليه وتبذل الجهد لفهمه، وجانب آخر تهمله.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لا تشك في ذكائك.. إليك أفضل 5 طرق لتعلم كل ما هو جديد
سبق

هل تجد صعوبة في تعلم كل ما هو جديد؟ المشكلة ليست في ذكائك، إنما مشكلتك في الطرق التي تريد التعلم من خلالها.

وفي تقرير مصور يقدم موقع "CNBC" بالعربية، خمس طرق تضمن لك تعلم أي شيء جديد، وهذه الطرق هي:

* لا تستعمل قلم التظليل

ينصح الخبراء أن لا تستعمل قلم التظليل لأنه بلا فائدة، إنما يقترح الخبراء تلخيص الأفكار المهمة بكلماتك.

* اقض المزيد من الوقت بتعلم ما أنت ضعيف فيه

على الإنسان أن يقضي المزيد من الوقت في تعلم الموضوعات والمهارات التي لا يجيدها، لأن ذلك يضمن له فهم الموضوعات بشكل كامل

* لا تضغط نفسك قبل الامتحان

يؤكد الخبراء على ضرورة استغلال الوقت بشكل جيد، وتقسيم الدراسة والمذاكرة على فترات جيدة، مما يعطي المتعلم فرصة التعمق في المواضيع أكثر وفهمها.

* ابحث دائمًا عن النقد البناء

المديح الدائم لن ينفعك بتاتًا، لذا لابد من الاستماع إلى من يقدم لنا نقدًا بناءً، فيكشف لنا الأخطاء، ويصحح المعلومات.

* اقتنع بأن ذكاءك ليس محدودًا

ليس هناك شيء اسمه ذكاء رياضي أو اجتماعي أو علمي، ولكن هناك جانباً تركز عليه وتبذل الجهد لفهمه، وجانب آخر تهمله.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
02:54 PM

لا تشك في ذكائك.. إليك أفضل 5 طرق لتعلم كل ما هو جديد

لا تستعمل قلم التظليل

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,746

هل تجد صعوبة في تعلم كل ما هو جديد؟ المشكلة ليست في ذكائك، إنما مشكلتك في الطرق التي تريد التعلم من خلالها.

وفي تقرير مصور يقدم موقع "CNBC" بالعربية، خمس طرق تضمن لك تعلم أي شيء جديد، وهذه الطرق هي:

* لا تستعمل قلم التظليل

ينصح الخبراء أن لا تستعمل قلم التظليل لأنه بلا فائدة، إنما يقترح الخبراء تلخيص الأفكار المهمة بكلماتك.

* اقض المزيد من الوقت بتعلم ما أنت ضعيف فيه

على الإنسان أن يقضي المزيد من الوقت في تعلم الموضوعات والمهارات التي لا يجيدها، لأن ذلك يضمن له فهم الموضوعات بشكل كامل

* لا تضغط نفسك قبل الامتحان

يؤكد الخبراء على ضرورة استغلال الوقت بشكل جيد، وتقسيم الدراسة والمذاكرة على فترات جيدة، مما يعطي المتعلم فرصة التعمق في المواضيع أكثر وفهمها.

* ابحث دائمًا عن النقد البناء

المديح الدائم لن ينفعك بتاتًا، لذا لابد من الاستماع إلى من يقدم لنا نقدًا بناءً، فيكشف لنا الأخطاء، ويصحح المعلومات.

* اقتنع بأن ذكاءك ليس محدودًا

ليس هناك شيء اسمه ذكاء رياضي أو اجتماعي أو علمي، ولكن هناك جانباً تركز عليه وتبذل الجهد لفهمه، وجانب آخر تهمله.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,287
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,556
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,178

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة