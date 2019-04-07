لا تشك في ذكائك.. إليك أفضل 5 طرق لتعلم كل ما هو جديد

لا تستعمل قلم التظليل

هل تجد صعوبة في تعلم كل ما هو جديد؟ المشكلة ليست في ذكائك، إنما مشكلتك في الطرق التي تريد التعلم من خلالها.

وفي تقرير مصور يقدم موقع "CNBC" بالعربية، خمس طرق تضمن لك تعلم أي شيء جديد، وهذه الطرق هي:

* لا تستعمل قلم التظليل

ينصح الخبراء أن لا تستعمل قلم التظليل لأنه بلا فائدة، إنما يقترح الخبراء تلخيص الأفكار المهمة بكلماتك.

* اقض المزيد من الوقت بتعلم ما أنت ضعيف فيه

على الإنسان أن يقضي المزيد من الوقت في تعلم الموضوعات والمهارات التي لا يجيدها، لأن ذلك يضمن له فهم الموضوعات بشكل كامل

* لا تضغط نفسك قبل الامتحان

يؤكد الخبراء على ضرورة استغلال الوقت بشكل جيد، وتقسيم الدراسة والمذاكرة على فترات جيدة، مما يعطي المتعلم فرصة التعمق في المواضيع أكثر وفهمها.

* ابحث دائمًا عن النقد البناء

المديح الدائم لن ينفعك بتاتًا، لذا لابد من الاستماع إلى من يقدم لنا نقدًا بناءً، فيكشف لنا الأخطاء، ويصحح المعلومات.

* اقتنع بأن ذكاءك ليس محدودًا

ليس هناك شيء اسمه ذكاء رياضي أو اجتماعي أو علمي، ولكن هناك جانباً تركز عليه وتبذل الجهد لفهمه، وجانب آخر تهمله.