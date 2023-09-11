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مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش أهمية ثقافة التعايش

يتناول انعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي

يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة- ديوانية حوار عن بُعد بعنوان "أهمية ثقافة التعايش وانعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي"، في الساعة 8:30 مساء يوم بعد غد الأحد.

ويستضيف اللقاء، الذي تديره مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتورة خلود الشهري، كلًّا من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة حازم بن خالد آل ظهران، وأستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة الباحة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني.

ويتناول اللقاء أهمية التعايش بين كافة مكونات وأطياف المجتمع وتقبلهم لبعضهم، وأيضًا أهم القيم الداعمة للتعايش، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع وسبل وآليات تحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق التلاحم الوطني.

وتأتي إقامة هذه الديوانية في إطار مذكرة التفاهم المُوَقّعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كل الأطياف الفكرية، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني، وتعزز وتُرَسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش أهمية ثقافة التعايش
سبق

يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة- ديوانية حوار عن بُعد بعنوان "أهمية ثقافة التعايش وانعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي"، في الساعة 8:30 مساء يوم بعد غد الأحد.

ويستضيف اللقاء، الذي تديره مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتورة خلود الشهري، كلًّا من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة حازم بن خالد آل ظهران، وأستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة الباحة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني.

ويتناول اللقاء أهمية التعايش بين كافة مكونات وأطياف المجتمع وتقبلهم لبعضهم، وأيضًا أهم القيم الداعمة للتعايش، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع وسبل وآليات تحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق التلاحم الوطني.

وتأتي إقامة هذه الديوانية في إطار مذكرة التفاهم المُوَقّعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كل الأطياف الفكرية، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني، وتعزز وتُرَسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
03:08 PM

مركز الملك عبدالعزيز للحوار يناقش أهمية ثقافة التعايش

يتناول انعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يقيم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة- ديوانية حوار عن بُعد بعنوان "أهمية ثقافة التعايش وانعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي"، في الساعة 8:30 مساء يوم بعد غد الأحد.

ويستضيف اللقاء، الذي تديره مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة والأستاذ المساعد بجامعة الباحة الدكتورة خلود الشهري، كلًّا من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة حازم بن خالد آل ظهران، وأستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بجامعة الباحة الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني.

ويتناول اللقاء أهمية التعايش بين كافة مكونات وأطياف المجتمع وتقبلهم لبعضهم، وأيضًا أهم القيم الداعمة للتعايش، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع وسبل وآليات تحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق التلاحم الوطني.

وتأتي إقامة هذه الديوانية في إطار مذكرة التفاهم المُوَقّعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كل الأطياف الفكرية، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني، وتعزز وتُرَسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.

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