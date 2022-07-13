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هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة

استهدف وكالة مخابرات شمال البلاد

أصيب أكثر من 40 أفغانياً في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن، في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان، اليوم (الاثنين).

وأوضح مسؤولون أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني (وكالة المخابرات الرئيسية) وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي، أن الهجوم معقد وبدأ بسيارة ملغومة، والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته، بين مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق، أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم، وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

ويأتي الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الحكومة وحركة طالبان إلى محادثات سلام؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عامًا.

أفغانستان

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هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة
سبق

أصيب أكثر من 40 أفغانياً في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن، في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان، اليوم (الاثنين).

وأوضح مسؤولون أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني (وكالة المخابرات الرئيسية) وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي، أن الهجوم معقد وبدأ بسيارة ملغومة، والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته، بين مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق، أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم، وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

ويأتي الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الحكومة وحركة طالبان إلى محادثات سلام؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عامًا.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:39 PM

هجوم معقد.. إصابة 43 أفغانياً في اشتباك أعقب انفجار سيارة ملغومة

استهدف وكالة مخابرات شمال البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب أكثر من 40 أفغانياً في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن، في أعقاب انفجار سيارة ملغومة بمجمع حكومي في إقليم سمنكان بشمال أفغانستان، اليوم (الاثنين).

وأوضح مسؤولون أن الهجوم وقع في منشأة حكومية بآيبك عاصمة سمنكان قرب مكتب مديرية الأمن الوطني (وكالة المخابرات الرئيسية) وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حكومة إقليم سمنكان محمد صديق عزيزي، أن الهجوم معقد وبدأ بسيارة ملغومة، والاشتباكات مع المهاجمين لا تزال دائرة.

من جهته، بين مدير قطاع الصحة بالإقليم خليل مصدق، أن 43 من المدنيين وقوات الأمن أصيبوا في الهجوم، وأن الرقم مرشح للزيادة مع توقعات بسقوط قتلى.

ولم يتضح بعد هدف الهجوم أو من يقف وراءه.

ويأتي الهجوم في وقت يتصاعد فيه العنف بأفغانستان، بينما تحاول الولايات المتحدة دفع الحكومة وحركة طالبان إلى محادثات سلام؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عامًا.

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