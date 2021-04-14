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ارتفاع بأسعار النفط بعد تغريدة ترامب عن الـ"20 مليون برميل"

فيما لا يزال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج بالأسواق

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم؛ أي ضعف ما اتفقت عليه "أوبك" وحلفاؤها في وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولارًا؛ أي بارتفاع بنسبة 0.67%، نحو الساعة 3.20 بتوقيت غرينتش.

وعادَلَ سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولارًا، متقدمًا بنسبة 1.29%.

والأحد وفق "سكاي نيوز عربية" اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها، أي ما يُعرف بتحالف "أوبك+"، على خفض إنتاجهم بـ9.7 مليون برميل في اليوم، في مايو ويونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تَسَبّب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقلبت الأسعار الاثنين في أعقاب الاتفاق، في حين لا يزال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج.

غير أن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل "أوبك+".

وكتب في تغريدة: "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميًّا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب"، إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حاليًا على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد بعد، ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضًا لا يزال واردًا".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع بأسعار النفط بعد تغريدة ترامب عن الـ"20 مليون برميل"
سبق

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم؛ أي ضعف ما اتفقت عليه "أوبك" وحلفاؤها في وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولارًا؛ أي بارتفاع بنسبة 0.67%، نحو الساعة 3.20 بتوقيت غرينتش.

وعادَلَ سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولارًا، متقدمًا بنسبة 1.29%.

والأحد وفق "سكاي نيوز عربية" اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها، أي ما يُعرف بتحالف "أوبك+"، على خفض إنتاجهم بـ9.7 مليون برميل في اليوم، في مايو ويونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تَسَبّب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقلبت الأسعار الاثنين في أعقاب الاتفاق، في حين لا يزال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج.

غير أن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل "أوبك+".

وكتب في تغريدة: "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميًّا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب"، إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حاليًا على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد بعد، ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضًا لا يزال واردًا".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:21 AM

ارتفاع بأسعار النفط بعد تغريدة ترامب عن الـ"20 مليون برميل"

فيما لا يزال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج بالأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم؛ أي ضعف ما اتفقت عليه "أوبك" وحلفاؤها في وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولارًا؛ أي بارتفاع بنسبة 0.67%، نحو الساعة 3.20 بتوقيت غرينتش.

وعادَلَ سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولارًا، متقدمًا بنسبة 1.29%.

والأحد وفق "سكاي نيوز عربية" اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها، أي ما يُعرف بتحالف "أوبك+"، على خفض إنتاجهم بـ9.7 مليون برميل في اليوم، في مايو ويونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تَسَبّب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقلبت الأسعار الاثنين في أعقاب الاتفاق، في حين لا يزال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج.

غير أن ترامب أكد الاثنين أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل "أوبك+".

وكتب في تغريدة: "بعد أن شاركت في المفاوضات، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميًّا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وأشار ستيفن إينيس مسؤول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب"، إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حاليًا على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد بعد، ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضًا لا يزال واردًا".

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