غبار المدينة .. 12 مستشفى تستقبل 1380 حالة واستنفار بالطوارئ

"الصحة" تنشر طرق الوقاية وتنبيهات لمرضى الربو .. وتحذيرات لـ "المدني"

استقبلت مستشفيات منطقة المدينة المنوّرة 1380 حالة بسبب الغبار الذي اجتاح المنطقة من يوم أمس، فيما استنفرت أقسام الطوارئ بـ 12 مستشفى لاستقبال الحالات المتأثرة بهذه الحالة.

ونشرت "صحة المدينة المنوّرة"، عبر مواقعها، طرقاً للوقاية من الغبار وطلبت من مرضى الربو حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، مع سرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة.

وكانت منطقة المدينة المنوّرة قد شهدت، أمس، موجة غبار اجتاحت المدينة ومحافظاتها وسط تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتحذيرات من الدفاع المدني، باتباع وسائل السلامة في مثل هذه التقلبات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة، حائل، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمةً إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.