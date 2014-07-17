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4 أيام مشحونة بالحماس والإثارة في #نيوم.. بطولة الكرة الشاطئية تنطلق اليوم

الإمارات تلاقي إنجلترا في الافتتاح والمباراة الثانية تجمع السعودية مع الصين

تنطلق اليوم في #نيوم بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا، حيث تبدأ المنافسة بلقاء الإمارات العربية المتحدة وإنجلترا في المباراة الافتتاحية، وستضم المباراة الثانية منتخبَي المملكة العربية السعودية والصين، في أجواء مبهجة لا مثيل لها.

وقال الحساب الرسمي لـ #نيوم على "تويتر": شاهد كيف تجتمع الجرأة مع الخيال في #نيوم خلال 4 أيام من #الرياضة مشحونة بالحماس والإثارة، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا وبطولة كأس العالم الخمسون لرياضات التزلج على الماء (IWWF).

وتقام بطولة كأس العالم لرياضات التزلج على الماء (IWWF) من 19-20 يوليو في #نيوم: أرض المستقبل، حيث يتنافس مجموعة من أبطال العالم في رياضة التزلج على الماء بالكيبل على الكأس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 أيام مشحونة بالحماس والإثارة في #نيوم.. بطولة الكرة الشاطئية تنطلق اليوم
سبق

تنطلق اليوم في #نيوم بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا، حيث تبدأ المنافسة بلقاء الإمارات العربية المتحدة وإنجلترا في المباراة الافتتاحية، وستضم المباراة الثانية منتخبَي المملكة العربية السعودية والصين، في أجواء مبهجة لا مثيل لها.

وقال الحساب الرسمي لـ #نيوم على "تويتر": شاهد كيف تجتمع الجرأة مع الخيال في #نيوم خلال 4 أيام من #الرياضة مشحونة بالحماس والإثارة، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا وبطولة كأس العالم الخمسون لرياضات التزلج على الماء (IWWF).

وتقام بطولة كأس العالم لرياضات التزلج على الماء (IWWF) من 19-20 يوليو في #نيوم: أرض المستقبل، حيث يتنافس مجموعة من أبطال العالم في رياضة التزلج على الماء بالكيبل على الكأس.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
02:13 PM

4 أيام مشحونة بالحماس والإثارة في #نيوم.. بطولة الكرة الشاطئية تنطلق اليوم

الإمارات تلاقي إنجلترا في الافتتاح والمباراة الثانية تجمع السعودية مع الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم في #نيوم بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا، حيث تبدأ المنافسة بلقاء الإمارات العربية المتحدة وإنجلترا في المباراة الافتتاحية، وستضم المباراة الثانية منتخبَي المملكة العربية السعودية والصين، في أجواء مبهجة لا مثيل لها.

وقال الحساب الرسمي لـ #نيوم على "تويتر": شاهد كيف تجتمع الجرأة مع الخيال في #نيوم خلال 4 أيام من #الرياضة مشحونة بالحماس والإثارة، من ضمنها بطولة كرة القدم الشاطئية والمعتمدة من #الفيفا وبطولة كأس العالم الخمسون لرياضات التزلج على الماء (IWWF).

وتقام بطولة كأس العالم لرياضات التزلج على الماء (IWWF) من 19-20 يوليو في #نيوم: أرض المستقبل، حيث يتنافس مجموعة من أبطال العالم في رياضة التزلج على الماء بالكيبل على الكأس.

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