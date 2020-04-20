"نوفارتيس" تنال الموافقة لتجربة عقار الملاريا على مصابي كورونا

رغم عدم وجود دليل علمي على نجاعته في القضاء على الفيروس

أفادت شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس"، بأنها حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا.

وحصل عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، الذي يستخدم منذ عقود، على ترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس كورونا، لكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته، وليست هناك حالياً أدوية معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19.

وتعتزم "نوفارتيس" الاستعانة بنحو 440 مريضاً في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعاً أمريكياً.. وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وزاد استعمال هذا الدواء، الذي يستخدم أيضاً لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بعدما روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فيما يعتقد البعض أن دعم الإدارة الأمريكية لعلاج لم تتأكّد فاعليته على فيروس كورونا، أدّى إلى اختصار إجراءات المراجعة والرقابة التي تجريها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووفق "رويترز" تقوم شركات مثل: "نوفارتيس" و"روش" و"جيلياد ساينسيز" باختبار أدوية قديمة تم تطويرها لعلاج أمراض أخرى، بحثاً عن مؤشرات على إمكانية استخدامها لمعالجة فيروس كورونا.

ووسعت شركة "جيلياد" تجربة على استخدام عقارها ريمديسيفير الذي يستخدم أساسا لعلاج الإيبولا.